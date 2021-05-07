2021 YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 18 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre; 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Aygün, "Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.