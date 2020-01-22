2020’nin ilk partisi kuruldu: ABP

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, AKP'de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden Antalya Kemer Belediye Başkan adayı olan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı iş insanı Bedri Yalçın, 2 Ocak’ta resmen kurulan partinin teşkilatlanma sürecinin yoğun olarak devam ettiğini söyledi. ‘Anadolu Birliği Derneği’ üzerinden çalışma yürüttüklerini ifade eden Bedri Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının alanlarının daraltıldığına dikkat çekerek, “Biz de dernek çatısı altında yaptığımız faaliyeti bir adım öteye götürerek partiyi oluşturmaya karar verdik ve “Şimdi başka şeyler söylemek lazım” sloganıyla 2020 yılının ikinci gününde partimizi kurduk” dedi.

AKP eleştirisi: Türkiye’nin ihtiyaçlarına 18 yıldır cevap veremiyor

AKP'nin, Türkiye’nin ihtiyaçlarına 18 yıldır cevap veremediğine, aksine ülkede yaşayan insanların kutuplaştırıldığına dikkat çeken Bedri Yalçın, şöyle konuştu:

“Türkiye’de kişinin fikri, mezhebi ve siyasi kimliği üzerinden ayrıştırmalar yapılıyor. Artık halk sağcı, solcu ve İslamcı diye 3’e ayırdılar. Yanlış yaptıklarını söyledik, eleştirdik. Türkiye 18 yıldır sorunlar ile baş başa bırakılıyor. Ekonomiden, siyasete ve dini tercihlere kadar birçok sorun var ama çözüm yok. Bu yüzden de AK Parti’nin politikasını 2010 yılından bu yana terk ettik. Bu ülkede insanların ayrışmaya değil birliğe ihtiyacı var. Biz de ‘birlikle çözeriz’ diyoruz.”

2020 yılının ikinci gününde 82. parti kuruldu

2020 yılının ilk partisi olarak kayıtlara geçen Anadolu Birliği Partisi, Yargıtay’ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde 82. parti olarak yer aldı. AK Parti’den ayrılan eski bakan Ali Babacan’ın da hazırlıklarını sürdürdüğü partisini de önümüzdeki haftalarda ilan etmesi bekleniyor.