2018'in kelimesi "dolar" oldu

Deutsche Welle Türkçe'nin Twitter'da 24-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği "yılın kelimesi" anketi sonuçlandı. Takipçilerden gelen öneriler neticesinde belirlenen dört adayın yarıştığı anketin birincisi "dolar" oldu.

"Dolar" kelimesinin oyların yüzde 42'sini elde ettiği ankette, ikinciliği yüzde 32 ile "konkordato" kazandı.

Üçüncü yüzde 17 ile "papaz" olurken oyların yüzde 9'unu alan "soğan" dördüncü sırada kaldı.

"Yılın kelimesi" anketinde 34 bin 776 oy kullanıldı. Ankette yer verilen dört kelime, DW Türkçe'nin Twitter ve Facebook'taki takipçilerinden gelen yüzlerce öneri arasında ön plana çıkan sözcükler arasından belirlendi.

DW Türkçe'nin anketinde birinci sırayı alan dolar aynı zamanda Türkiye'de 2018 yılında Google'da en çok aratılan kelime oldu. Her dönem Türkiye ekonomisinin en büyük göstergelerinden biri olan dolar kuru, özellikle 2018'de ülkenin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Bunun nedeniyse yıl içinde tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan dolar/TL kurunda uzun süre önlenemeyen artıştı. 2018 yılına 3,75 seviyesinde başlayan ancak Ağustos ayında 7'nin üzerine kadar çıkan dolar/TL kuru, yılın son günlerinde 5,30 seviyelerine geriledi.

Ankette ikinci sırayı alan konkordato, Türkçeye İtalyancadan yerleşen ve anlaşmalı iflas anlamına gelen bir kelime. Türkiye ekonomisinin döviz kurundaki artışın da etkisiyle zor bir dönem geçirdiği 2018'de resmi verilere göre bine yakın batık şirket, borçlarını ödeyebilmek için alacaklılarıyla anlaşarak konkordato ilan etti.

Türkiye'de 2018'de "papaz" kelimesi ise ABD ile Andrew Brunson'ın tutukluğu nedeniyle yaşanan kriz nedeniyle gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle aldığı yaptırım kararları kırılgan Türkiye ekonomisinde olumsuz etkilere neden olurken döviz kurunda rekor artışlar yaşandı.

Süreç, Türk hükümetinin ajanlıkla suçladığı Brunson'ın mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından tahliye edilmesiyle sonuçlandı.

Kasım ayının zam şampiyonu soğan da 2018'e damga vurdu. Mutfağın temel malzemelerinden soğanın fiyatının yüzde 100 artması bir süre halkın başlıca gündemiydi. Hükümet fiyat artışından stokçuluk yapılmasını sorumlu tutarken soğan depolarına yapılan baskınlar eleştiri konusu oldu.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe