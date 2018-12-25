2018'de Türk sporu zirvede 

İSTANBUL,(DHA)- Kurulduğu ilk günden beri Turkcell\'in bir çok branşta desteklediği TURKSPORU, 2018 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarına damga vurdu.

A Milli Futbol Takımı sponsorluğu ile başlayan yolculuğunda 25 branşta 34 binden fazla sporcuya destek veren Turkcell\'in omuz omuza yürüdüğü milli sporcular atletizmde Ramil Guliyev ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Türk sporu, Ampute Milli Takımı\'nın Dünya ikinciliği ile de zirveye yerleşti.

AMPUTE MİLLİ TAKIMIMIZ TARİH YAZMAYA DEVAM ETTİ

Türkiye\'nin büyük bir coşku ile kutladığı bir diğer başarı da Avrupa şampiyonu apoletli Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı\'nda geldi. Turkcell\'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Kupası\'nda, finali penaltılarla kaybetse de Dünya ikincisi unvanına erişti.

RAMİL GULİYEV\'DEN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

TURKSPOR tarihi başarılarından bir yenisi yine, Turkcell\'in Atletizm Federasyonu ile yaptığı işbirliği sayesinde geldi. Geçen sene Dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını gönderin en üstüne çeken Ramil Guliyev, Berlin\'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda 200 metrede altın madalyayı boynuna geçirdi. Aynı şampiyonada 400 metre engellide yarışan Yasmani Copello da Dünya Şampiyonası\'nda olduğu gibi Almanya\'dan da gümüş madalya kazanarak döndü. Berlin\'de 4x100 takımımız Avrupa ikincisi unvanına erişirken Yasemin Can kadınlar 5000 metrede Jak Ali Harvey de erkekler 100 metrede bronz madalyaların sahibi oldu. HAVUZDA TARİHİ BAŞARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları dünya arenasında tarih yazdı. Ay-yıldızlı sporcular, Çin\'de düzenlenen 14. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda 3 final, 2 de yarı final yüzme başarısı gösterdi. 13 Türkiye rekorunun kırıldığı şampiyonada Emre Sakçı ise büyük bir başarıya imza atarak 50 metre kurbağalamada Dünya 5.\'si oldu.

SÜMEYYE ALTINI KAPTI

TURKSPORU\'NUN bir diğer Avrupa şampiyonluğu da engelli yüzücü Sümeyye Boyacı\'dan geldi. Sümeyye, İrlanda Cumhuriyeti\'nin başkenti Dublin\'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası\'nda kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyanın sahibi oldu. Sümeyye aynı zamanda Sevilay Öztürk\'ün gümüş madalya aldığı kadınlar 50 metre kelebekte de bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada erkekler 50 metre kelebek mücadelesinde yer alan Beytullah Eroğlu ise Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

İLK YARIŞINDA DÜNYA 5.\'Sİ

Turkcell\'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı da 2018\'i tarihi bir başarıyla noktaladı. 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası\'nda kadın sporcumuz Miray Ulaş, kariyerinde ilk kez yarıştığı Hansa 303 sınıfında dünya 5.\'si oldu.

GELİBOLU MARATONU BİNLERCE İNSANI \'BARIŞ\' İÇİN BULUŞTURDU

Türkiye\'nin \'Barış\' temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu\'nun dördüncüsü, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. \'Barış için Koşuyoruz\' sloganıyla düzenlenen organizasyon, bu sene tüm dünyada kutlanan Troya Yılı\'nın da en önemli organizasyonu olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, iki sene önce 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı\'na, 10 bin fidan daha eklenerek ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartıldı.

TÜRK SPORUNUN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

TURKSPORU\'nun en büyük destekçisi Turkcell\'in resmi sponsoru olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı\'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Mayıs 2018\'de başlatılan ilk etap taraması sonucunda ulaşılan 423 bin 557 öğrenci arasından belirlenen 46 bin 884 sporcu öğrencinin, 4 ay sürecek ikinci eğitim modülü çalışmalarına başlandı.

Öte yandan Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesinin 2\'nci etap öğrenci taraması da devam ediyor. Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte ikinci etap taramasına geçilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi\'nde Kasım ayı sonunda 611 bin 802 ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisine ulaşıldı. Şimdiye kadar toplamda 1 milyondan fazla çocuğun fiziksel verilerinin tarandığı projede hedef iki etap taraması sonunda 1.5 milyon öğrenciye ulaşmak.

(FOTOĞRAFLI)