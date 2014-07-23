2018 için boykot çağrısı



Bazı Alman politikacılar, Ukrayna'daki krizi Moskova'nın tırmandırdığı gerekçesiyle Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nın boykot edilmesini önerdi.

Rusya'nın bu haktan yoksun bırakılmasını isteyen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Meclis Grubu Başkan Vekili Michael Fuchs, "Uçakların uçuş hakkını garanti altına alamayan bir ülke Dünya Kupası düzenleyemez" diye konuştu. Fuchs, haber portalı Handelsblatt Online'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin iptal edilmesini uygulanacak yaptırımlardan daha etkili olacağını savundu.

Yeşiller Partisi'nden Volker Beck de "Başka bir ülkenin topraklarının bir kısmını devletler hukukuna aykırı bir şekilde ilhak eden bir ülkede Dünya Kupası düzenlenmemeli" dedi.

"Daha önce de tartışmalıydı"

Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'nun ombudsmanı Marieluise Beck de Rusya'nın boykot edilmesi gerektiğini savundu.

Yeşiller Partisi'nden Marieluise Beck, Moskova'nın insan haklarını sürekli ihlal etmesi nedeniyle Rusya'nın ev sahipliğinin Ukrayna krizinden önce de tartışmalı olduğunu ifade ederek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin onurlu bir ev sahibi değil" dedi.

"Akıllıca değil"

Ancak Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel böyle bir tartışmanın yanlış olduğunu belirterek dört yıl sonraki Dünya Kupası'nı şimdiden tartışmanın akıllıca olmadığını savunuyor.

Hükümet sözcüsü yardımcısı Gregor Streiter de "Kupa'ya daha dört yıl var. Şu anda daha acil sorunlarımız söz konusu" açıklamasını yaptı.

FIFA taleplere soğuk yaklaşıyor

Siyasi talepleri geri çevirdiklerini beliren FIFA İcra Kurulu Üyesi Theo Zwanziger, boykotun sporda nadiren bir şeyler sağladığını düşündüğünü ve bu nedenle bu tür önerilerin de katkı sağlayacağını sanmadığını dile getirdi.

Zwanziger, Dünya Kupası'nın Rusya'ya verildiğini ve anlaşmaların da imzalandığını söyledi.