2018 Dünya Kupası Rusya'da

T24 - FİFA, 2018 ve 2022 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.





2018 finalleri evsahipliği için dört aday yarışıyordu. Bu adaylar, Rusya, İngiltere, Belçika-Hollanda ve İspanya-Portekiz ortaklığıydı.



Dört aday sabah saatlerinde yarımşar saatlik son sunuşları yaptı. Evsahibi ülkenin belirleneceği oylamaya FİFA İcra Komitesi'nin 22 üyesi katıldı.



İngiltere, Cenevre'ye oylama öncesinde çıkarma yaptı. Başbakan David Cameron, Futbol Federasyonu'nun başkanı da olan Prens William ve David Beckham ekibin öne çıkan isimleri.

İddialı ekiplerden Rusya ise Başbakan Vladimir Putin'in Cenevre'ye gitmeyeceği açıklaması nedeniyle hayalkırıklığı içindeydi.







Putin Zürih'teki toplantıya katılmaktan vazgeçmişti





Rusya, 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için en başından beri umutluydu fakat Başbakan Putin, geçtiğimiz gün Zürih’teki karar toplantısına katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.



Putin yaptığı açıklamada, "Toplantıya gidip Rusya’nın resmi sunuşunu bizzat yapmak isterdim. Ancak mevcut şartlar altında, FİFA özel komite üyelerine olan saygımdan ötürü gitmemeye karar verdim" dedi.



Rus Başbakan, "Komite üyelerine kendi kararlarını sakin bir ortamda, dış etkilerden ve baskıdan uzak vermeleri için bu kararı aldım. Diğer meslektaşlarımı da aynı şeyi yağmaya davet ediyorum" diye konuştu. Putin, en iddialı aday olan İngiltere’de basının FIFA üyelerinin saygınlığını tartışmaya açmalarını kabul edilmez olduğunu da vurgulayıp, "Oylama öncesi adil olmayan bir mücadele görüyorum" dedi.



Rusya’yı Zürih’te Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov temsil etti.



Putin, daha önce Brezilya’ya bizzat giderek 2014 Soçi Olimpiyatları’nın Rusya’ya verilmesinde büyük rol oynamıştı.







