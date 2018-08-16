2018 DGS sonuçları açıklandı

İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da yapılan 2018-DGS Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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