2017'de Mısır'daki saldırılar

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda bir Sufi camiine gerçekleştirilen ve en az 235 kişinin hayatını kaybettiği saldırı bu sene birçok benzer olaya tanık olmuş ülkede şiddet dalgasındaki son gelişme.
Sene başından bu yana benzer saldırılar 400'den fazla kişinin hayatına mal olurken, saldırıların büyük bir kısmı IŞİD ile bağlantılı silahlı gruplar tarafından üstlenildi ya da saldırılardan bu gruplar sorumlu tutuldu.
24 Kasım Ravda Camii saldırısı
Sina Yarımadası'nın Bir el-Abed kasabasındaki bombalı ve silahlı saldırıda en az 235 kişi öldü, 130'dan fazla kişi yaralandı. 2017'nin en ölümcül saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi üç günlük yas ilan etti.
20 Ekim
Ülkenin batısında Libya yakınlarındaki çölde güvenlik güçlerine saldıran silahlı gruplar 50'den asker ve polisi öldürdü.
12 Ekim
Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bir kontrol noktasındaki güvenlik güçlerine saldıran IŞİD mensupları altı askeri öldürdü.
11 Eylül
Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki saldırıda 20 polis hayatını kaybetti.
14 Temmuz
Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Hurghada'da yabancı turistlere yapılan bıçaklı saldırıda iki Alman ve bir Çek kadın hayatını kaybetti.
7 Temmuz
Sina Yarımadası'nın kuzeyinde 26 ordu mensubu yapılan saldırıda öldü.
26 Mayıs
Ülkenin güneyinde Kıpti Hristiyanları taşıyan bir otobüse yapılan silahlı saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
9 Nisan
Kıpti Hristiyanların kiliselerindeki Pazar ayinine yapılan çifte saldırılarda en az 48 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları IŞİD üstlenirken, ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
16 Ocak
Ülkenin batısında Libya yakınlarında bir askeri kontrol noktasına yapılan saldırıda sekiz polis öldürüldü.
DW,dpa/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe