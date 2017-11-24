2017'de Mısır'daki saldırılar

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda bir Sufi camiine gerçekleştirilen ve en az 235 kişinin hayatını kaybettiği saldırı bu sene birçok benzer olaya tanık olmuş ülkede şiddet dalgasındaki son gelişme.

Sene başından bu yana benzer saldırılar 400'den fazla kişinin hayatına mal olurken, saldırıların büyük bir kısmı IŞİD ile bağlantılı silahlı gruplar tarafından üstlenildi ya da saldırılardan bu gruplar sorumlu tutuldu.

24 Kasım Ravda Camii saldırısı

Sina Yarımadası'nın Bir el-Abed kasabasındaki bombalı ve silahlı saldırıda en az 235 kişi öldü, 130'dan fazla kişi yaralandı. 2017'nin en ölümcül saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi üç günlük yas ilan etti.

20 Ekim

Ülkenin batısında Libya yakınlarındaki çölde güvenlik güçlerine saldıran silahlı gruplar 50'den asker ve polisi öldürdü.

12 Ekim

Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bir kontrol noktasındaki güvenlik güçlerine saldıran IŞİD mensupları altı askeri öldürdü.

11 Eylül

Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki saldırıda 20 polis hayatını kaybetti.

14 Temmuz

Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Hurghada'da yabancı turistlere yapılan bıçaklı saldırıda iki Alman ve bir Çek kadın hayatını kaybetti.

7 Temmuz

Sina Yarımadası'nın kuzeyinde 26 ordu mensubu yapılan saldırıda öldü.

26 Mayıs

Ülkenin güneyinde Kıpti Hristiyanları taşıyan bir otobüse yapılan silahlı saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

9 Nisan

Kıpti Hristiyanların kiliselerindeki Pazar ayinine yapılan çifte saldırılarda en az 48 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları IŞİD üstlenirken, ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

16 Ocak

Ülkenin batısında Libya yakınlarında bir askeri kontrol noktasına yapılan saldırıda sekiz polis öldürüldü.

DW,dpa/ÇÖ,ÖA

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