2017 Almanya’da seçim yılı olacak

2017 Almanya açısından seçimlerle dolu bir yıl olacak. Almanya’da 12 Şubat’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı olan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in cumhurbaşkanı seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanlığı için Steinmeier ile birlikte toplam dört aday bulunuyor. Sol Parti cumhurbaşkanlığına siyaset bilimci Christoph Butterwegge'yi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Albrecht Glaser'i, Özgür Seçmenler (Freie Wähler) partisi de Alexander Holt'u aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Federal Alman Meclisi üyeleri ile eyalet temsilcilerinden oluşan bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçilecek. Federal Seçiciler Kurulu’nda çoğunluğu Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokratlar oluşturduğu için bu adayların seçilme şansı bulunmuyor.

Üç eyalette seçim

Almanya’da 26 Mart’ta Saar, 7 Mayıs’ta Schleswig-Holstein ve 14 Mayıs’ta Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde seçimler yapılacak. Eyalet seçimlerinde alınacak sonuçlar, eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri açısından önem taşıyor. Özellikle de Almanya'da nüfusun en yoğun olduğu eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’daki seçimler barometre niteliğinde görülüyor.

Eylül ayında parlamento seçimleri

Almanya’da halk eylül ayında sandık başına giderek, yeni parlamentoyu seçecek. Seçimlerin kesin tarihinin yeni yılın başında belli olması bekleniyor.

2017’de yapılacak genel seçimlerde, Hristiyan Birlik partilerinin Başbakan adayı halen bu görevi yürüten Angela Merkel olacak. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Merkel seçilmesi halinde, dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacak.

Sosyal Demokrat Parti ise Merkel’e karşı henüz kimi aday göstereceğine karar veremedi. Sosyal Demokratların lideri Sigmar Gabriel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz adaylık için adı geçen isimler arasında bulunuyor. Sosyal Demokratların adayının ocak ayının sonunda açıklanacağı tahmin ediliyor.

Yeşiller ve Sol Parti’nin parlamentoya gireceğine kesin gözüyle bakılırken, Hür Demokrat Parti (FDP) dört yıllık bir aradan sonra yine seçimlerdeki yüzde beş barajını aşmayı ümit ediyor.

Almanya’daki mülteci krizi ve bu konudaki tartışmaların ardından yükselişe geçen sağ popülist parti Almanya için Alternatif’in de (AfD) ilk kez Federal Parlamento'ya girmesi bekleniyor.

Merkel için seçim yarışı zor olacak

Kamuoyu yoklamalarına göre Hristiyan Birlik partilerinin seçimlerden zaferle çıkacağı tahmin edilse bile, Başbakan Merkel için seçim yarışı zor geçecek. Berlin merkezli infratest dimap kamuoyu araştırma şirketi tarafından ARD televizyonu için aralık ayının ortasında yapılan anket, Hristiyan Birlik partilerinin oylarının yüzde 35 civarında olduğunu gösteriyor. Ancak 2013'teki seçimlerde Hristiyan Birlik'in oy oranının yüzde 41,5 olduğu düşünülünce, Merkel’in oy kaybettiği de görülüyor.

Bu oy kaybının en büyük nedenlerinden biri ise Merkel’in izlediği mülteci politikası. Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik ile Hristiyan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında da mülteci politikası tartışma yaratan konuların başında geliyor.

Hristiyan Sosyal Birlik'in mültecilere yönelik daha sert bir siyaset izleme talebini Merkel reddetti. Mülteci siyasetine ilişkin tartışmalar 2017’de de Almanya’nın gündeminde olacak, ancak iki kardeş partinin bu konuda ortak bir uzlaşı sağlayarak, ortak bir seçim kampanyası yürütmesi bekleniyor.

Mültecilere yönelik politikanın yanı sıra iç güvenlik de gündemde yer alacak konular arasında bulunuyor. Özellikle Berlin’de bir Noel panayırına düzenlenen terör saldırısının ardından, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière iç güvenliğin artırılmasına yönelik yasa tasarılarını gündeme getirmeyi planladıklarını işaret etmişti.

Almanya G20 dönem başkanı

Almanya açısından bu yıl önem taşıyan konulardan biri de G20 dönem başkanlığı olacak. Almanya, aralık ayının başında G20 dönem başkanlığını üstlendi. Başbakan Merkel, G20 dönem başkanlığı boyunca öncelikli konusunun dünya ekonomisinde istikrarın sağlanması olduğunu duyurmuştu. Merkel bunun yanı sıra sağlık ve Afrika yardım konularına da ağırlık vermek istiyor. G20 dönem başkanlığı çerçevesinde, ocak-mayıs ayları arasında üye ülkelerin Maliye, Dışişleri, Çalışma, Sağlık, Tarım ve dijital konulardan sorumlu bakanlarının biraraya geleceği toplantılar düzenlenmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra iş dünyası, sivil toplum örgütleri, bilim insanları gibi farklı grupları hedef alan toplantılar düzenlenecek.

Almanya’nın G20 dönem başkanlığının doruk noktasını ise 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak liderler zirvesi oluşturacak. Başbakan Angela Merkel’in evsahipliğinde yapılacak bu zirveye katılacak liderler arasında ABD’nin müstakbel Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor.

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Jülide Danışman