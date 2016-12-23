2016'da Akdeniz’de 5 bin sığınmacı öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından bugün Cenevre'de yapılan ortak açıklamada, bu yıl içinde Akdeniz'i teknelerle geçmek isterken 5 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. UNHCR Sözcüsü William Spindler "bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğuna” dikkati çekti. Açıklamada, bu yıl içinde her gün ortalama 14 göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

UNHCR ve IOM'un verdiği bilgilere göre, perşembe günü meydana gelen son kazada Libya'dan İtalya'ya giden iki teknenin Sicilya açıklarında alabora olması sonucu yaklaşık 100 kişi öldü.

IOM tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl ise Akdeniz'de 3 bin 777 kişinin öldüğü belirtildi.

UNHCR'den yapılan açıklamada, bu sayıların Avrupa'ya mültecilerin gelebilmesi için meşru güzergâhların ne kadar gerekli olduğunu gösterdiği belirtildi. Meşru güzergâhlar olsa, insanların tehlikeli deniz yolculuğuna kalkışmayacağı ve insan kaçakçılarına mecbur kalmayacakları ifade edildi.

Avrupa'ya sığınmak isteyenlerin tek yolu

Kapasitesinin üzerinde doldurulan ve denize elverişli olmayan botlarla Kuzey Afrika kıyılarından Avrupa'ya yapılan yolculuklar her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olsa da, insanlar savaştan kaçmak veya daha iyi ekonomik koşullara sahip olmak umuduyla bu teknelerle yola çıkmayı göze alıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geçen mart ayında mülteci anlaşmasının imzalanmasının ardından, Avrupa'ya sığınmak isteyenler için Akdeniz güzergâhı tek seçenek oldu.

Bu tehlikeli deniz yolculuğu için insan kaçakçılarına yüksek miktarda para ödeniyor. Libya kıyıları açıklarında devriye gezen AB gemileri, insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi ve göçmenleri denizden kurtarmayı hedefliyor. Federal Alman Deniz Kuvvetleri'nin yer aldığı bu misyonda, şimdiye kadar onbinlerce insan denizden boğulmaktan kurtarıldı.

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