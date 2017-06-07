2016’da 60 bin ABD'li, aşırı doz ilaçtan öldü

2016’da yaklaşık 60 bin ABD vatandaşının aşırı doz ilaçtan öldüğü bildirildi. Şu an 50 yaşın altındaki ABD'lilerin en önde gelen ölüm nedeninin aşırı doz ilaçlar olduğu açıklandı.

New York Times’ın konu hakkındaki analizinde, opioid gibi vücutta morfin etkisi gösteren kimyasal maddelerin reklamını yapmakla suçlanan, ilaçların bağımlılık tehlikeleri hakkında hem doktorlara hem de hastalara yalan söyleyen ilaç endüstrisine karşı dava açılan Ohio eyaleti dahil olmak üzere, doğu yakasında aşırı dozdan ölümlerin arttığı belirtildi.

“Reçeteli ilaçlar mutlaka eczacı kontrolünde satılmalıdır”

ABD'de ilaçlar, hekim veya eczacı yetkisi gerekmeyen marketlerde satılan (OTC), reçetesiz ama eczacının yetkisi ile alınabilir ve reçeteli ilaçlar [= Rx] olmak üzere üç gruba ayrılıyor.

USC Eczacılık Fakültesi’nden Profesör Jeff McCombs, bir söyleşide, OTC’lerin marketler, benzin istasyonları, likör mağazalarından alınmasında bir sakınca görmediğini, aspirin, öksürük şurubu, vitaminler gibi ilaçların etiketlerini herkesin okuyabileceğini, insanların bu tür ilaçları nasıl kullanmaları gerektiğini bildiklerini dile getirmişti.

Prof. McCombs, şunları söylemişti:

“Hasta aspirini bile eczacıdan alırsa belki biraz daha fazla ücret ödeyecektir ama uzun vadede yine karlı kendisi olacaktır. Nedeni açık, ABD’deki eczacılar kendilerinden ilaç alan herkesin sağlık özgeçmişlerini kendi bilgisayar sistemlerine kaydederler. Kullandığınız ilaçları takip etmek artık sadece siz ve doktorunuzun sorumluluğunda değil, eczacınızın da sorumluluğundadır. Eczacının yetkisi ile alınan ilaçlar nadirdir. Bazı ülser ve asit reflü ürünleri bu kategoriye girer. Doğru ve güvenli kullanım için doktor onayı gerekmese de mutlaka eczacınıza başvurmanız gerekir. Eczacı aldığınız ilacın başka ilaçlar ile etkileşimine dair sizi bilgilendirecektir. Özel eczaneleri olan ya da saat ücreti karşılığı marketlerde çalışan eczacılar California kanununa göre bu ilaçları, ilaçların yan etkilerini hastaya anlatmak zorundadır.

"ABD’de son yirmi yıldır özel eczaneler kan kaybetti. Savon, Ralphs, Wall Mart, Target gibi süpermarketler bünyesinde ilaç satımı dengeleri değiştirdi. Bağımsız eczaneler etnik gruplara hitaben ya da başka özel konumları sayesinde iş yapar durumdalar.”