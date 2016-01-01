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Dünya
Deutsche Welle

'2015'te Suriye'de 55 bin kişi öldürüldü'

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü geçen yıl Suriye'de 55 bin kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

01 Ocak 2016 12:28


Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü 2015 yılında Suriye iç savaşında 21 bini sivil olmak üzere 55 bin kişinin öldüğünü bildirdi. Örgüt iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana üçüncü en çok insanın öldüğü yılın geride kaldığını duyurdu.

Öldürülen çocuk sayısının 2 bin500'ün üzerinde olduğu, Suriye'deki IŞİD ve El Kaide'nin Suriye'deki uzantısı El Nusra cephesinin ise 16 binden fazla ölü verdiği de örgütün raporunda yer aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü 2015 yılında Suriye'de rejimin yanında yer alan 17 bin 686 kişinin öldüğünü, bunlardan 8 bin 800'ünün ordu mensubu, 7 bin rejim yanlısı milis ve 378'inin de Lübnan'daki Hizbullah örgütüne bağlı kişiler olduklarını açıkladı.

Suriye'de ölenler arasında Irak, Afganistan ve İran'dan gelerek rejime destek veren bin 214 yabancı da bulunuyor. Gözlem örgütü iç savaşta ölen 274 kişinin kimliklerinin ise öğrenilemediğini duyurdu.

Suriye krizi 2011 yılının Mart ayındaki hükümet karşıtı barışçıl gösterilerle patlak vermiş ve kısa zamanda iç savaşa dönüşmüştü.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, iç savaşta şimdiye kadar en az 250 bin kişi öldü. Suriye'nin geniş kesimlerini ele geçiren radikal dinci terör örgütü IŞİD son olarak Türkiye sınırı yakınlarındaki Suriye kenti Kamışlı'da canlı bombalar tarafından 17 kişinin öldürülmesinin sorumluluğunu da üstlenmişti. IŞİD Hıristiyan militanları hedef aldığını iddia ettiği intihar saldırılarının 30'a yakın can aldığını duyurmuştu.

Terör örgütünün 12 Aralık'ta aynı vilayetteki Tel Tamer kentinde düzenlediği üç bombalı saldırıda da 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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