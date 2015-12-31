2015: Avrupa'da terör yılı



2015 Avrupa için zor bir yıldı. Fransa yeni yıla mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ve Yahudilerin işlettiği bir süpermarkete düzenlenen terör saldırılarıyla merhaba dedi. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Yıl boyunca saldırı haberleri Fransa'nın peşini bırakmadı. Nisan ayında bir Katolik kilisesini basan saldırganın silahından çıkan kurşunlar bir kadının yaşamına mal oldu. Haziran ayında Lyon kentindeki bir gaz fabrikasına terörist saldırı son anda engellendi. Olayda saldırganlar bir kişiyi başını keserek öldürdü. Ağustos ayında Amsterdam-Paris seferini yapan Thalys hızlı treninde saldırı girişiminde bulunan bir kişi yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Kasım ayında bir Yahudi sokak ortasında bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

Yalnızca Fransa değil, şubat ayında Danimarka'da da bir kültür merkezi ve bir sinegoga saldırı düzenlendi. Bu iki olayda da iki kişi öldü.

Yüzlerce kişi öldü

Avrupa'da 2015, terörle mücadele için alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı tartışmalarıyla geçti.

Terör saldırılarının bilançosu Türkiye ve Rusya için ise çok ağır oldu. Ankara ve Suruç'ta yaşanan saldırılarda ve Sina Yarımadası'nda düşen Rus yolcu uçağında yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus savaş uçağının Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde Türkiye tarafından düşürülmesi ise iki ülke arasında büyük bir krize neden oldu.

AB'den Fransa'ya destek sözü

Avrupa yılın en büyük şokunu 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen eşzamanlı saldırılarla yaşadı. Avrupa'yı kalbinden vuran terör saldırılarında 130 kişi öldü, Avrupa günlerce adeta tetikte bekledi.

AB, Lizbon anlaşmasının toplu savunmayla ilgili 42'nci maddesi uyarınca Fransa'ya askeri destek sözü verdi. Bu ilk kez atılan bir adımdı. AB ülkeleri içişleri bakanlarından da polis ve istihbarat makamlarının gelecekte daha iyi bir işbirliğinde bulunacakları sözü geldi.

2015 boyunca Avrupa'da tek pazar, uygulanan tek sınır sistemi iki ayrı sınav birden verdi. Bir yandan sığınmacı akınına çareler arayan Avrupa Birliği, diğer yandan AB pasaportuna sahip teröristlerin Avrupa'da serbest şekilde dolaşmaları ya da teröristlerin sığınmacıların arasına karışmaları sorununa çare aradı.

Belçika tetikte

Fransa'da düzenlenen terör saldırılarının failleriyle ilgili neredeyse tüm ipuçlarının Fransa'nın komşusu Belçika'da birleşmesi Belçika'ya zor günler yaşattı. Belçika polisi ocak ve kasım aylarında Belçika'da düzenlenen operasyonlarda saldırılara destek veren bazı kişileri ve bir silah deposunu ele geçirdi. Düzenlenen baskınlar sırasında baş şüphelilerden biri ise kaçmayı başardı. Ülkede güvenlik amacıyla birkaç gün boyunca metro, mağazalar, okullar ve üniversiteler kapalı kaldı.

Siyaset Belçika'daki Müslüman göçmen çocuklarının uyum konusunda yetersiz kalmasının suçlusunu arayadursun, Belçika sokaklarında yıl sonunda asker devriye geziyor. Bunun olası terör saldırılarına karşı ne kadar başarılı olacağını ise şu an için kestirebilmek oldukça güç.