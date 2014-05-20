20.05.2014 - Alman basınından özetler



Der Tagesspiegel gazetesi, Erdoğan'ın ziyaretini, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un kısa süre önceki Türkiye ziyareti ile karşılaştırıyor. Yorum şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan gittikça daha az, demokratik ve belli bir dönem seçilmiş bir hükümet başkanı gibi davranıyor. Aksine, yolsuzluk ve görevin kötüye kullanılmasının kendisini durduramadığı, demagojik bir otokrat gibi davranıyor. Bu nedenle, acaba kendisi Köln'de memnuniyetle karşılanmalı mı? Hayır. Köln'de konuşmasına izin verilmeli mi? Evet. Erdoğan'ı, Alman hükümeti davet etmedi ve bu nedenle de daveti geri çekemez. Köln ziyareti, resmi misafirlik hakkı doğuran bir resmî ziyaret değil. Öyle ki, kamuya açık bir konuşma çağrısı bile içermiyor. İşte bu durum Erdoğan'ın, son derece nazik eleştirilerine karşı sözlü çıkışlarda bulunduğu Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'un kısa süre önceki Türkiye ziyareti ile aradaki farkı oluşturuyor.“

Türkiye Başbakanı'nın Köln ziyaretine dair bir yoruma da Nürnberger Nachrichten gazetesinde yer veriliyor. Gazete, Erdoğan'ın misafir olarak geldiği bir ülkedeki tavrına yönelik bir değerlendirme yapıyor. Yorum şöyle:

"Kimi zaman, Erdoğan'ın Alman topraklarında kendi ülke insanında seçim mücadelesi atmosferi yaratmasına tahammül etmek çok zor. Zira konuşması her seferinde, buradaki insanların da Başbakanı olduğu ve bir bölümü onyıllardır burada yaşayan Türklerin yeni memleketleriyle kaynaşmalarının önemli olmadığına dair gizli mesajı da içeriyor. Ama ne var ki, bununla birlikte Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un son Türkiye ziyaretinde görüldüğü üzere, kendisi hiçbir surette eleştiri kabul etmiyor."

Aynı konu Kieler Nachrichten gazetesi tarafından da değerlendiriliyor. Gazete, Erdoğan'ın Köln'de konuşmasına izin verilmesi gerektiği görüşünü şu sebeplere dayandırıyor:

"Böylesi, öngörülemeyen, görgüden uzak bir politikacının Almanya'da konuşmasına izin verilmeli mi? Evet, tabii ki verilmeli. İzin verilmemesi Erdoğan ve AKP'liler tarafından, Gauck'a yönelik eleştiriler konusunda kısasa kısas yapıldığı şeklinde izah edilecektir. Erdoğan'ın ağzını kapatarak, fikrini söylemesini engellemek, Almanların demokrasi anlayışına uygun değil. Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de demokrasimizin buna dayanıklı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın konuşmasına izin vermemek, hiç şüphesiz Almanya'daki en sadık yandaşlarının, Alman toplumuna uyum gösterme isteği olmayan katı dindar Türklerin değirmenine su taşımak olacaktır. Bundan kaçınmalıyız."

Bonn merkezli General-Anzeiger gazetesi de Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın ziyaretini Soma'da yaşananlar ışığında değerlendiriyor. Gazetenin yorumu şöyle:

"Erdoğan'ın, Soma'daki faciadan henüz birkaç gün sonra ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurtdışındaki Türklerin oylarını toplamaya çıkması, bir bumerang gibi ters etkiye yol açabilir. Her zaman kendini sade insanların savunucusu olarak sunan Erdoğan'ın maskesi, iktidarının üzerine titreyen normal bir siyasetçi gibi davranmasıyla birlikte düşüyor: Sultan çıplak."