20.03.2015 - Alman basınından özetler

Tunus'ta 20'si turist 23 kişinin öldürüldüğü saldırıyı radikal İslamcı

IŞİD terör örgütü üstlendi. Frankfurter Allgemeine Zeitung saldırıya

ilişkin şu yorumu sunmuş okurlarına:

“Sırf Tunus değil tüm bölge, IŞİD’in körüklediği terörle mücadele

etmek zorunda. Terörün hakim olduğu Libya, her geçen gün daha

fazla çöküyor. Libya’dan Mısır’a geçen IŞİD teröristleri, polislere ve

askerlere saldırıyor. Tunus’ta ise kendilerini yeteri kadar güvende

hisseden teröristler, dağlardan inip başkentin ortasında askerlerle

çatıştılar. Saldırıyı IŞİD üstlendi, ancak saldırganların kimliğinin bir

önemi yok. Zira IŞİD ve El Kaide teröristleri arasındaki rekabet

giderek azalıyor, bu iki grup her geçen gün daha da yakınlaşıyor ve

en azından Kuzey Afrika'da işbirliği yapıyor, bu da teşkil ettikleri

tehlikeyi daha da artırıyor.”



Bielefeld kentinde çıkan Neue Westfälische adlı gazetede de

konuyla ilgili şu yorumu okuyoruz:

“Saldırı, Tunus Başbakanı Habib Essid liderliğindeki hükümetin ne

kadar devasa sorunlarla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

Büyük yoksulluk ve yüksek işsizlik oranı nedeniyle kolaylıkla yeşeren

köktendinci akımlarla mücadele de bu sorunların başında geliyor.

Tarih bize, radikal akımlar ve terör ile mücadelede en iyi silahın,

demokrasi, hukuk devleti, ilerleme ve refah olduğunu gösterdi. Bu

engebeli yolda Avrupa Birliği’nin Tunus halkını aktif bir şekilde

desteklemesi gerek. Zira Tunus’daki demokrasi deneyinin başarısız

olması, Arap Baharı’nın ardından İslam dünyasında ve Batı’da

yeşeren umutların nihai bir şekilde sona ereceği yönünde çok

tehlikeli bir işaret olacaktır.”

Başkent Berlin'de çıkan Der Tagesspiegel gazetesinden seçtiğimiz

yorum ise Yunanistan'daki ekonomik kriz hakkında:

“Avrupalılar uzlaşma sağlayamazsa olacaklar hafife almasın kimse!

Drahmi’ye dönen bir Atina, yatırımcıları kaçıracaktır. Ardından insani

ve siyasi sonuçları kestirilemeyecek sosyal sorunlar patlak

verecektir. Finans piyasalarında yeni kırılmalar olacak, Euro

Bölgesi’nin zayıf üyeleri için yeni yardımlar gerekecek. Ve sonuçta,

dünyadaki kriz bölgelerinde bir rol oynayabileceği yönünde Avrupa’ya

duyulan güven sıfırlanacak. Şimdi oturup Atina’nın günün birinde

borçlarını ödemeye başlayıp başlayamayacağı ve üçüncü bir yardım

paketinin işe yarayıp yaramayacağı üzerine kafa yorulabilir. Ya da bir

anlığına bile olsa, durup bu kıtanın savaşlarla dolu tarihine bakılabilir.

Buradan çıkarılacak ders aslında çok basit.

Avrupa, Avrupa fikri ve

ortak parası, Yunanistan'sız düşünülemez.”

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden bir yıl geçti. Kölner

Stadt-Anzeiger gazetesinde konuyla ilgili şu değerlendirme yapılmış:

“Vladimir Putin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemiyordu. Rusya'nın

güçlü adamı değişti, ki bu değişim ile de Mahatma Gandi'ye

benzemeye başlamadı. Avrupa'nın ve dünyanın en

büyük ülkesinin

yönetimi, belli hedeflere varmak için uzun süren diplomasiye değil

savaşa başvurdu. Şimdi Kırım'ı geri vermek, Putin için iç siyasette

kendini hadım etmesi anlamına gelecektir. Hem onun için hem de

herkes için kötü bu. Yakın bir gelecekte gerçek barış görünmüyor.”