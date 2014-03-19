20.03.2014 - Alman basınından özetler

Haftalık

Die Zeit gazetesinde, Kırım krizinin ekonomik boyutuna dikkat çekiliyor:

“Söz

konusu olan öfkeli bir lidere haddini bildirmekse, rant ve iş rol oynamamalı.

Gerçekten de böyle mi peki? Avrupa'nın ekonomik gücü, Doğu Avrupa'daki

mücadelenin ne şekilde sonuçlanacağı konusunda belirleyici olacak. İstensin veya

istenmesin, Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılması ile sistemlerin de rekabeti başlayacak.

Batı, Kiev'i yeni kriz yardım projesi olarak destekleyecek ve orta sınıf için bir takım

fırsatları barındıran bir piyasa ekonomisinin oluşmasına çabalayacak; bu sırada Rusya

ise eski ve yeni yarımadasındaki

ekonomik durumu istikrara kavuşturmak için petrol ve

doğalgazdan kazandığı milyarların bir kısmını feda etmek zorunda kalacak. Siyasî bir

seçeneğin bedelini ihmal etmek şimdiye kadar kimseye yarar sağlamadı.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bir yorumda ise Batı'nın krizdeki rolü

ele alınıyor:

“Batı,

soğuk savaşın sona ermesinden bu yana geçemediği jeopolitik bir sınavın

eşiğinde duruyor. Kendisini, milliyetçi

bir hezeyana kapılmış, –Sivastopol 21. Yüzyılın

Stalingrad'ıdır nidalarıyla- ‘büyük güç' çanları çalan Rusya'nın karşısında görüyor.

Geçmişte birbirini umursamazlık ve artan ilgisizlik ile suçlayan Avrupalı ve Amerikalı

ortaklar şimdi AB, NATO ve G7 içerisinde ve aynı zamanda ikili olarak kararlı bir

tepki vermek zorunda. Almanya Başbakanı Merkel'in bu krizde Obama için merkezi

bir rol oynaması tesadüf değil. Merkel, onun en önemli Avrupalı takım arkadaşı.”

Die Tagespost, Rusya

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunu eleştiren bir

yoruma yer veriyor:

“Rusya

Devlet Başkanı Avrupa'daki barışın yıllardır temelini oluşturan unsurların

hepsini tartışmaya açıyor: Devletler hukuku, uluslararası düzeyde tanınmış sınırların

dokunulmazlığı, komşu ülkenin egemenliği, uluslararası kurumların arabuluculuğu...

Rusya, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi

ve G8'de bir ortak olarak görülmesine ve bu oluşumlarda da belli bir ağırlığa sahip

olmasına rağmen, rövanşist şiddet politikasına bel bağlıyor. Bu politika 20'nci

yüzyılda soğuk ve sıcak savaşlarda etnik temizliklere, sürgünlere, birçok halkın acı

çekmesine ve yeni hukuksuzluklara yol açmıştı. Putin, Avrupa'daki barış düzenini

tehlikeye atıyor. O yüzden bu yöntemle başarılı olmasına izin verilmemeli.”

Alman basınından seçtiğimiz son yorum konusu ise Almanya'daki asgari ücret

düzenlemesi ile ilgili. Almanya'da 1 Ocak 2015 tarihinde saatte 8,5 euro olmak üzere

asgari ücret uygulamasının yürürlüğe girmesi üzerinde uzlaşmaya varıldı. Reutlinger

General Anzeiger gazetesindeki yorum şöyle:

“Sosyal

Demokratların hayata geçirmeyi istediği bu projeye büyük umutlar bağlandı.

Bunun gerçekten bir başarı hikâyesine mi dönüşeceğini, yoksa yeni düzenleme ile

istihdama darbe mi vurulacağını uygulama gösterecek. Bu nedenle taslağın

sunulmasının ardından işveren ve sendika temsilcilerinden oluşan bir komisyon

tarafından incelenmesini engelleyen hiçbir şey yok. Böylece dezavantajlar asgariye

indirilip, avantajlar azami seviyeye çıkartılmış olmaz mı? Oysa bunun yerine koalisyon

ortakları her sorunun cevabının masa üstünde bulunabileceği izlenimi veriyor. Bu çok

ağır bir hataya yol açabilir.”

