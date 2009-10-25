2000 lider adayı buluşuyor

30.000 üniversite öğrencisi arasından seçilecek 2.000 lider adayı YGA Liderlik Zirvesi’nde buluşacak.

YGA Liderlik Okulu 6 yıllık sıra dışı liderlik programına İç’ten Liderler arıyor. 21 Kasım tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan YGA Liderlik Semineri’ne 30.000 başvuru arasından 2.000 lider adayı seçilecek.

Geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştirmek vizyonuyla 2000 yılında kurulan; Türkiye ve ABD’de Uluslararası Liderlik Programlarıyla adını duyuran YGA Vakfı, geleceğin liderlerini keşfetmeye ve onların liderlik kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.

Günümüz Türkiye’sindeki gençlerin liderlik kabiliyetlerini sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla geliştirmeyi hedefleyen YGA Vakfı, 21 Kasım 2009 tarihinde YGA Liderlik Zirvesi’nin ikincisini düzenleyecek.

2008 yılında 6.000 başvuru arasından seçilen 1.800 lider adayının katıldığı seminere bu yıl 30.000 başvuru gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelecek 30.000 başvuru arasından seçilen 2.000 lider adayı, 21 Kasım tarihinde Lütfü Kırdar Kongre Sarayında düzenlenecek olan YGA Liderlik Zirvesi’nde yine daha iyi bir Türkiye hayaliyle bir araya gelecek.

Liderlik Zirvesi sonrası YGA sitesindeki başvuru formunu dolduran 200 kişiyle yapılacak birebir mülakatlar sonucu seçilecek 100 lider adayı, YGA’nın sosyal sorumluluk projelerinde görev almaya başlayarak “Daha iyi bir Türkiye” hayallerini gerçekleştirmeye başlayacak. En az 1 yıl süre ile sosyal sorumluluk projelerinde görev alacak 50 lider adayından 7 tanesi YGA Uluslararası Liderlik Okuluna ve YGA Amerika Liderlik Kampına katılmaya hak kazanacak. Ilber Ortaylı, Tınaz Titiz, İzzet Garih, Çetin Yüceuluğ, Ümran Beba, Muzaffer Akpınar, Virginia Fox gibi 70’a yakın değerli konuşmacının başarı hikâyeleri ile beslenip, vizyonlarını genişletecekler.

Nobel’e aday gösterilen YGA Amerika Liderlik Kampı konuşmacısı Bill Drayton program ile ilgili şöyle dedi:

“ Bugüne kadar pek çok liderlik programına konuşmacı olarak katıldım. Dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası sivil toplum örgütleri ile tanıştım. Hayatımda ilk defa liderlik kabiliyetlerinin sosyal sorumluluk projelerinde geliştirildiğini gördüm. YGA’nın bu sıradışı liderlik programı beni çok etkiledi. ”





3 Aşamalı Liderlik Programı

YGA Liderlik Okulu 3 aşamadan oluşuyor: Lider Keşfetme, Lider Yetiştirme ve Liderlik Gelişim Programı

Liderlik Zirvesi, programın ilk basamağı olan Lider Keşfetme ayağını oluşturuyor. Konferans sonrası yapılacak birebir mülakatlar sonucu seçilecek 100 lider adayı, YGA’nın sosyal sorumluluk projelerinde görev almaya başlayacak. En az 1 yıl “Daha iyi bir Türkiye” hayalini gerçekleştirmek için sosyal sorumluluk projelerinde görev alacak 100 lider adayından seçilen 15 kişi; YGA Liderlik Programının üst aşamalarına - YGA Uluslararası Liderlik Okulu ve YGA Amerika Liderlik Kampı - Lider Yetiştirme programı kapsamında katılmaya hak kazanacak.

Bu aşamalardan da geçen lider adayları, daha iyi bir dünya için birlikte kurdukları hayallerini, Lider Gelişim Programı aşamasında sosyal sorumluluk projelerine dönüştürüp hayata geçirirken geliştirmeye devam edecek. YGA Genç lider adaylarının bugüne kadar oluşturduğu projeler; Oku Düşün Paylaş, Görme Engellilerin Ekonomik ve Sosyal Gelişimi, İstanbul Kültür Elçileri, Yıldızlar Koruma Altında, Kardelen Öğretmenler Liderlik Kampı, Hizmetkar Liderlik ve Anadolu’ya Beyin Göçü projeleridir. YGA, Oku Düşün Paylaş projesi ile 2000 yılından beri, 22 ilde 85 YGA yaratıcı kütüphanesinde, “Okuyan, düşünen ve fikirlerini özgürce paylaşan genç beyinler” yetiştirmekte.

YGA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman: “Türkiye ve Amerika’da düzenlediğimiz Uluslararası Liderlik Programlarıyla, geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştiriyoruz. Geçen yıl YGA Liderlik Okuluna 6 bin üniversite öğrencisi başvurdu. Bu yıl başvuru sayısının 30.000’e ulaşacağına inanıyoruz. Bir Sivil Toplum Örgütü’ne bu sayıda başvuru alınması hem Türkiye’de hem de Dünya’da bir ilk. Gençler, sosyal sorumlu liderlik tanımının önemini kavramış durumda ve bizler de liderliğin üniversite amfilerinde değil, hayatın içinde öğrenilebileceğine inanıyoruz. Gençler, liderlik kabiliyetlerini, sosyal sorumluluk projeleri üretirken ve birlikte hayata geçirirken geliştiriyorlar. YGA Liderlik Okulu işte bu nedenle Dünya’da bir ilk.”

Liderlik Programı Başvuruları Açıldı!

21 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda yapılacak olan YGA Zirvesi için başvurular başladı. 20-30 yaş arası üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller www.yga.org.tr adresinden 31 Ekim 2009 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler.