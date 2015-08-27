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Spor
Deutsche Welle

200 metrenin galibi Bolt

Usain Bolt Dünya Atletizm Şampiyonası 200 metre finalinde ABD’li Gatlin’i yine geçerek birinci oldu

27 Ağustos 2015 20:25

Dünya Atletizm şampiyonası 6'ncı gününde Usain Bolt, Pekin'deki şampiyonada da çifte altına ulaştı. Jamaikalı atlet, Pazar günkü 100 metre zaferinin ardından 200 metrede de rakibi ABD'li Justin Gatlin'i geride bırakarak birinci oldu.

29 yaşındaki sporcu 19,55'le yılın en iyi derecesine imza atarak dünya şampiyonası altınını toplamda 10'a çıkardı. Gatlin (19,74) yine gümüşte kalırken Güney Afrikalı Anaso Jobodwana ülke rekorunu kırarak bronz madalyanın sahibi oldu (19,87)

 

Bolt'un başarıları

Wlodarczyk açık ara

 

Kadınlar çekiç atmada Anita Wlodarczyk yine rakipsiz olduğunu kanıtladı. Polonyalı sporcu 80,85 metrelik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. 30 yaşındaki sporcu böylece kendisine ait olan dünya rekorunu da 23 santimetreyle kaçırdı. Wlodarczyk, 1 Ağustos'ta Gdansk'ta 81,08 atarak 80 metrenin üzerine çıkan ilk kadın olmuş ve dünya rekoru kırmıştı. Çinli Zhang Wenxiu gümüş (76,33), Fransız Alexandra Tavernier (74,02) bronz madalyanın sahibi oldu.

 

Tarihin en iyi ikinci atlayışı

 

Üç adım atlama erkeklerde birinciliği Olimpiyat şampiyonu Christian Taylor kazandı. ABD'li atlet altın madalyayı son hakkında yaptığı 18,21 metrelik atlayışıyla kazandı. 25 yaşındaki sporcu bu dalda 18,29'la 20 yıldır dünya rekorunu elinde bulunduran İngiliz Jonathan Edwards'a en çok yaklaşan isim oldu. İkinciliği Taylor'ın zorlu rakibi Kübalı Pedro Pichardo 17,73'le alırken, eski dünya şampiyonu Portekizli Nelson Evora (17,52) bronz madalya kazandı.

 

Felix'in ilk 400 metre zaferi

 

ABD'li Allyson Felix toplamda dokuzuncu dünya şampiyonluğuna ulaştı. 29 yaşındaki sporcu kadınlar 400 metre finalini 49,26 ile kazanarak yılın en iyi derecesini yaptı. Bahamalı Shaunae Miller gümüş (49,67) ve Jamaikalı Shericka Jackson (49,99) bronz madalya kazandı. Son şampiyon İngiliz Christine Ohuruogu, 50,63'lük derecesiyle sekizinci olarak son sırayı aldı. Dünya şampiyonaları gibi olimpiyatlarda da en çok birinciliğini 200 metrede kazanan Felix 400 metrede ilk kez önemli bir ferdi zafere ulaşmış oldu. Felix pazar günkü 4x400 metre bayrak yarışıyla 10'uncu şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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