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Dünya
Deutsche Welle

20 bin yolcu mahsur kaldı

Lufthansa pilotlarının Frankfurt Havaalanı’nda greve gitmesi nedeniyle 20 bin yolcu olumsuz etkilendi.

30 Eylül 2014 18:49

Lufthansa ile pilotları temsil eden Alman Pilot Sendikası Cockpit, erken emeklilik yaşının
uzatılması konusunda hâlâ uzlaşı sağlayamadı. Bunun üzerine pilotlar, bugün Frankfurt
Havaalanı’nda yeniden greve gitti.
Frankfurt merkezli uzak mesafe uçuşları sabah saat 08.00’den itibaren gerçekleştirilmedi.
Grevin 23.00'e kadar sürmesi bekliyor.
Grev nedeniyle Lufthansa 50’den fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. 20 bin kadar yolcu
grevden olumsuz etkilendi.
Pilot sendikası, Lufthansa yönetiminin planından vazgeçene kadar eylemlere devam
edileceğini açıkladı.
Mart ve nisan aylarında da grev düzenleyen sendika, firmanın 60 milyon euro zarar etmesine
yol açtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LufthansaFrankfurt HavaalanıAlman Pilot Sendikası CockpitWelle Türkçe AFP/DW BS/BÖ

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