20 bin yolcu mahsur kaldı

Lufthansa ile pilotları temsil eden Alman Pilot Sendikası Cockpit, erken emeklilik yaşının

uzatılması konusunda hâlâ uzlaşı sağlayamadı. Bunun üzerine pilotlar, bugün Frankfurt

Havaalanı’nda yeniden greve gitti.

Frankfurt merkezli uzak mesafe uçuşları sabah saat 08.00’den itibaren gerçekleştirilmedi.

Grevin 23.00'e kadar sürmesi bekliyor.

Grev nedeniyle Lufthansa 50’den fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. 20 bin kadar yolcu

grevden olumsuz etkilendi.

Pilot sendikası, Lufthansa yönetiminin planından vazgeçene kadar eylemlere devam

edileceğini açıkladı.

Mart ve nisan aylarında da grev düzenleyen sendika, firmanın 60 milyon euro zarar etmesine

yol açtı.

