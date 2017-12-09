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2 ton hamsi 1 saatte tüketildi

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP Üniversitesi tarafından düzenlenen '4'üncü Hamsi Şenliği’nde pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 1 saatte katılımcılar tarafından yendi

09 Aralık 2017 20:22

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP Üniversitesi tarafından düzenlenen \'4\'üncü Hamsi Şenliği’nde pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 1 saatte katılımcılar tarafından yendi.
Sinop Üniversitesi tarafından Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde geleneksel hale getirilen \'4\'üncü Hamsi Şenliği\' düzenlendi. Düzenlenen şenliğe Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdür Ercan Dağdeviren, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Şenlik için hazırlanan 2 ton hamsi, ızgaralarda pişirilerek konuklara ve öğrencilere dağıtıldı. 2 ton hamsi 1 saatte tükendi. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Dalgın, şenlik hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün burada 4\'üncü Hamsi Şenliği\'ni gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin bu yoğun dersleri, yoğun tempoları arasında böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Güzel de bir hava oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum\" dedi.

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