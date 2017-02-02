2 Şubat 2017 İngiltere Basın Özeti

İngiliz gazetelerinin ön sayfalarında Brexit sürecinde müzakere yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısının Avam Kamarası'nda oylanmasının yankıları yer buluyor.

Financial Times gazetesi, gelişmelere yer verdiği haberinde, oylama ile güç kazanan Theresa May'i "yumruk yumruğa bir para müzakeresinin" beklediğini okurlarına duyuruyor.

Gazete ön sayfa haberinde, "Brüksel Britanya'dan, üyelikten ayrılış ödemesi olarak 40 ila 60 milyar pound isteyebilir" diyen eski AB Büyükelçisi Ivan Rodgers'ın görüşlerini öne çıkarıyor. Rodgers bu maliyet nedenle ayrılık müzakerelerinin para başlığında "kavgalı" geçeceğini ön görüyor.

Britanya'nın eski AB Büyükelçisi Ivan Rodgers'ına göre, ayrılık, AB'nin bütçesinde de büyük bir boşluk yaratacak. Rodgers, ayrılık gerçekleştiğinde birliğin "yoksul" üyelerinin harcama programlarında yüzde 12'lik bir daralmayla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Daily Telegraph gazetesi ise Rodgers'ın "60 milyar poundluk boşanma maliyeti" ön görüsüne karşılık Ticaret Bakanı Liam Fox'un aksi yöndeki görüşüne yer veriyor.

Fox'a göre, Britanya, Lisbon Anlaşması ile kendisine sağlanan bir hakkı kullanıyor ve böylesine bir maliyetin ülkeye çıkarılacağı düşüncesi "absürd".

Guardian gazetesinin iç sayfalarında ise Brüksel muhabiri Daniel Boffey imzalı dikkat çekici bir haber yer alıyor. Muhabirin "sızan bir AB raporuna" dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği müzakerecileri, Theresa May hükümeti ile "uygulanabilir" bir anlaşma sağlama konusunda uyarılıyor.

Rapora göre, Britanya merkezli bankalar, diğer AB üyesi devletlere 1.1 trilyon pound'luk borç sağlamış durumda ve mevcut finansal eko-sistemin Brexit ile oluşabilecek bir darbe nedeniyle bozulmaması diğer üye ülkeler adına da kritik önemde.

Eski adı independent olan "i" gazetesi ise oylamayı okurlarına, "Britanya bilinmezliğe doğru adım attı" başlığı ile duyuruyor.

Gazete, Avrupa Birliği ülkelerinden, Britanya'ya üniversite için gelen öğrencilerin sayısının yüzde 7 oranında azaldığını, Brexit'in eğitim ekonomisine etki etmeye başladığından korkulduğunu okurlarına aktarıyor.

İngiliz The Times gazetesi ise, Britanya topraklarında yaşayan 3.3 milyon AB vatandaşının muhafazakar parti içinde yarattığı tartışmaları ön sayfadan okurlarına duyuruyor. Gazete, Theresa May'in bu durumdaki kişilerin yasal konumları konusunda garanti vermekten kaçınmasının parti içindeki bazı milletvekillerinin tepkisini çektiğini yazarken, Ticaret Bakanı Fox'un, "onlar bizim önemli müzakere kartlarımızdan biri" sözlerine de haberde yer veriyor. Gazete, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 890 bin Britanya vatandaşının durumunun da müzakerelerde masaya geleceğini okurlarına iletiyor.

The Times gazetesinin iç sayfalarında yer alan ilginç bir haber de, İngiltere'deki bir mahkeme kararına ilişkin. "Küfür etmek suç değildir" başlıklı haberi okurlarına duyuran gazete, hakimin, iki kişi arasında mahkemeye taşınan ceza davasında verdiği, "küfür etmek nezaketsizliktir, kriminal bir suç değildir" sözlerini okurlarına aktarıyor.