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2 katlı ev alev alev yandı

Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde 2 katlı bir evde yangın çıktı

01 Aralık 2018 13:37

Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, evde büyük hasar oluştu.
Zıraman Mahallesi Kemeller Sokak\'ta yaşayan 4 çocuk annesi Emine Eskici\'ye (78) ait 2 katlı evde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, evde büyük hasar oluştu. Jandarma, sobadan çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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