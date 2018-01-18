Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’un Erfelek ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu 2 katlı ahşap ev yandı.

Erfelek ilçesi Emirhalil köyünde Sabri Tarakçıya ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Erfelek Belediyesive Sinop Organize Sanayisine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın dolayısıyla 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen ev sahibi Sabri Tarakçı bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



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