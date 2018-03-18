"2 buçuk milyon sahte seçmen var"

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in "Nüfus kayıtlarında yapılan değişikliklerle yeni seçmenler yaratıldı” iddiasının kamuoyunda yeterince tartışılmadığını savundu. Bursalı, "2.500.000 sahte seçmen var" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Aile seceresinde yüz binlerce ölmüş insanın sağ olduğu ve bunların adına seçmen kütüklerinde başkalarınca oy kullandırılacağı da ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

Orhan Bursalı'nın bugün (18 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Ne yazmıştım? “Bu işi sandıktan önce bitirecekler, tüm önlemlerini alıyorlar...”

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in “Nüfus kayıtlarında yapılan değişikliklerle yeni seçmenler yaratıldı” açıklaması neden tartışılmıyor? Seçim güvenliği deyince, salt seçim sandıklarında oyların düzgün kullanılmasının anlaşıldığı bir dönemdeyiz henüz. Oysa mesele öncelikle seçim kütüklerinde... Perşembe yazımda bir örnek vermiş ve Bakırköy’de 160 seçmenli bir sitede 26 fazla seçmen yazıldığı ve bunun da yüzde 16 sahtekârlığa denk geldiğini belirtmiştim.

Haluk Pekşen, “Ölmüş olan insanların kayıtlarıyla oynanarak, nüfusta yeni birvatandaşlık numarası ile sahte kimlikler oluşturulmuş. Türkiye bu büyük skandal kayıtlarla seçim yapamaz. Seçimler şimdiden şaibeli ve lekelidir” diyor. Neden üzerine gidilmiyor.

Aile seceresinde yüz binlerce ölmüş insanın sağ olduğu ve bunların adına seçmen kütüklerinde başkalarınca oy kullandırılacağı da ortaya çıktı.

Organize çete işbaşında

Pekşen, belgelerle açıkladı:

“Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kayıtlarda,ölmüş olan birisinin kayıtlarıyla oynanarak nüfusta yeni bir vatandaşlıknumarası ile sahte kimlikler oluşturulmuş. Türkiye bu büyük skandal kayıtlarla seçim yapamaz. Seçimler şimdiden şaibeli ve lekelidir... Babasının adı Osman Fikret, ancak verilen kayıtta Osman Fikri oluyor. Dedesinin adı da değişiyor Mehmet Nafiz olan dede ismi sadece Nafiz oluyor. Bütün kayıtlarda01.07.1898 tarihinde doğan aynı kişi bir belgede 10.01.1989 tarihinde vefat ettiği görülürken diğer belgede sağ gözüküyor. Aynı kişi farklı kayıtlarda farklı vatandaşlık numaraları ile yer alıyor ve bir kayıtta ölü, diğer kayıtta sağ görünüyor. Hepsi devletin verdiği nüfus kayıtlarında oluyor... Bu, bilerek ve planlı bir şekilde yapılan, organize bir işlemdir.”

‘Ölüleri diriltin’

Ölülerin diriltilmesi, mezarlarından kaldırılan hayaletlerin seçmen sandıklarında oy kullandırılmasına Türkiye yabancı değil. Amerika’nın darbecisi Fethullah Gülen terör örgütünün başının, 2010 Anayasa Referandumu’nda verdiği ölüleri mezarlarından kaldırın ve oy kullandırın talimatını unuttunuz mu? O zaman işbaşındaki Gülenciler, hiç olmazsa şimdi ortaya çıksınlar ve 2010’da yedikleri haltları açıklasınlar!

Bu kez seçimleri normal koşullarda kazanamayacaklarını gördüklerinden, sahte seçmen üretme işini çok büyük çaplı örgütlemeleri gerektiğini saptadılar. Apartmanlarda oturan seçmenlerin çeşitli sandıklara dağıtılması, apartmanında kaç yüz sahte seçmen olduğu kontrol edilemesin diye...

Sandıkların kontrolü: Yüzde 73

Köşe yazarları bu konuyu es geçiyor. Bazıları seçim günü tüm sandıklara sahip çıkılması ve sandık tutanaklarının alınmasıyla olayın çözüleceği düşüncesinde hâlâ. Tamam bunun kesinlikle yapılması gerekir. CHP ve muhalefet bunu tam başaramadı bugüne kadar. Referandumda kontrol edilebilen ve ıslak imzalı tutanakları alınabilen sandıkların tüm sandıklara oranı sadece yüzde 73. Yani yüzde 27 sandıkta neler olup bittiği bilgisi yok.

Ayrıca çoğu Doğu ve Güneydoğu’da 960 sandıkta sadece ‘evet’ çıktığını CHP açıklamıştı. Muhalif müşahitlerin sandıklara yaklaştırılmadığı yerlerde bu sonuçlara rastlandı. Bölgede başta jandarma olmak üzere devletin yerel görevlileri sandıklarda tek bir hayır oyu bile görmek istemediklerini söylüyorlardı, bana bu konuda çok sayıda bilgi iletildi. Önümüzdeki seçimlerde özellikle HDP’nin güçlü olduğu yerlerin tamamen kontrol altına alınmaya çalışılacağından şüphesi olan var mı?

CHP: “2 bin 645 sandıkta seçmen sayısından fazla oy kullanıldığı, 669 sandıkta bu rakamın çok yüksek olduğu tespit edildi. İstanbul Fatih’te 12 seçmenli bir sandıkta 190 oy kullanılırken gerekçe olarak, görevli güvenlik görevlilerinin o sandıkta oy kullandığı gösterildi.”

Bu görevliler başka hangi sandıklarda oy kullanıp yüce görevlerini yerine getirdiler bilinmiyor.

Zülfü Livaneli’den mektup

“Çok haklısınız. Seçimi şansa bırakmak istemiyorlar. Zaten yöntemleri hepbuydu. 94 yılındaki İBB seçimlerinde, zoraki aday yapılacağımı bilmeden bende Sabah gazetesinde buna benzer uyarılarda bulunmuştum. Boş yazlıklarabile seçmen yazmışlardı. Hatırlarsanız bir hafta çöplüklerden kullanılmış oytoplandı, keşke o zaman bu işe dur denilebilseydi ama kimse aldırmadı, iş buhale geldi. Şimdi varlığımız, geleceğimiz söz konusu. Ne yazık ki sizden başkabunu açıklıkla yazan pek yok...”