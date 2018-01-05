2 bin lokmalık uzlaşma

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da iki sürücü arasında ‘yol verme’ nedeniyle çıkan tartışma, ‘hakaret’ şikayetiyle yargıya taşındı. Devreye giren uzlaştırmacı memur, meslektaşına hakaret etmekle suçlanan sürücünün 500 kişiye lokma dağıtması şartıyla tarafları barıştırdı.

Dava konusu olay Bursa’nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde geçen yıl Kasım ayında meydana geldi. Gürsu Belediyesi ait temizlik kamyonetinde şoför olarak çalışan Fahrettin Kara (56) yol kenarında çöp almak için durduğu sırada arkasında bulunan minibüsün şoförü Abdülkadir Ş.(48), korna çalarak yol istedi. Yol verilmediğine sinirlenen Abdülkadir Ş., iddiaya göre, kamyonet sürücüsü Fahrettin Kara’ya hakarette bulundu. Bunun üzerine Kara polis merkezine giderek, Abdülkadir Ş.hakkında şikayetçi oldu. Şikayet evrağı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Uzlaştırma Bürosu Savcısı Tuncay Demirci, uzlaştırma kapsamında bulunan dosyayı Bursa Bölge Mahkemesi’nde uzlaştırmacı memur Mukadder Ertuğrul’a verdi. Ertuğrul, yaptığı görüşmeler sonucunda Abdülkadir Ş.’nin 450 lira karşılığında 500 kişiye toplam 2 bin lokma dağıtması şartıyla tarafları uzlaştırdı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi bahçesinde hakim, savcı, adliye personeli ve vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı ve uzlaşma sonunda dava dosyası da kapandı.

Bursa Bölge Mahkemesi bahçesindeki lokma dağıtımında hazır bulunan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Kara, “Kamyonetle çöpleri alırken durmak zorundaydım. O anda yol verme imkanı yoktu. Çöpleri alıp hareket etmemle yol açılacaktı. Ancak, minibüs şoförünün sürekli kornaya basıp bana hakaret yağdırması zoruma gitti. Şikayetim üzerine dosyamız uzlaştırmacıya verildi. Bir anlık öfke sonucu meydana geldiğini düşündüğüm bu tatsızlığın fazla büyümemesi için lokma dağıtımı karşılığında kendisiyle uzlaştım. Lokmayla tatsızlığa son verdik” dedi. Abdülkadir Ş. de “Böyle bir uzlaşma ile aramızdaki tatsızlığı tatlıya bağlamış olduk” ifadelerini kullandı. Uzlaştırmacı Mukadder Ertuğrul ise, “Taraflara uzlaştırmanın sağlayacağı faydaları anlattım. İki taraf da lokma dağıtımı konusunda anlaştılar. Şüpheli lokma dağıtarak ceza almaktan kurtuldu. Müşteki de gösterdiği anlayışıyla toplumsal barışa katkı sağlamış oldu” diye konuştu.



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