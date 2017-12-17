2 bin 812 metrelik Kösedağ'da 'Kudüs' protestosu

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 3 arkadaş, 2 bin 812 metre yükseklikteki Kösedağ\'a çıkarak, \'Kudüs bizim onurumuzdur\' yazılı pankart ile Türk bayrağı açtı.

Suşehri Belediyesi\'nde çalışan iş arkadaşları Yunus Emre Kutlu, Teyfik Tarımcıoğlu ve Resul Ay, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek için Kösedağ\'a tırmanmaya karar verdi. 3 arkadaş, 24 kilometrelik yol yürüyüp, 2 bin 812 metre yükseklikteki Kösedağ\'ın zirvesine çıktı. Yanlarında götürdükleri \'Kudüs bizim onurumuzdur\' yazılı pankart ile dev Türk bayrağını zirvede açan üç arkadaş, ABD\'nin \'Kudüs\' kararına tepki gösterdi. Kösedağ\'ın yüksek olması nedeniyle mesajlarını buradan vermek istediklerini belirten Yunus Emre Kutlu, tırmanış sırasında zorlandıklarını da söyledi. Kösedağ\'ın zirvesinde açıklama yapan Kutlu, şöyle dedi:

\"Suşehri\'nden 24 kilometre mesafedeki Köse Süleyman Türbesi\'nin bulunduğu Kösedağ\'a zirve tırmanışı yaparak, geldik. Buradan mesaj vermek istiyoruz. Kudüs, bizim kalbimizdir. Kudüs, bizim onurumuzdur. Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan\'ın dediği gibi \'Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir\'. Kudüs, hep bizimdi, bizim kalacaktır.\"

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