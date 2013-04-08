2. Abdülhamit'in torunu siyasete giriyor

Sultan II. Abdülhamid'in dördüncü nesil torunlarından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı padişahlarını anlatacakları sinema filmi çekeceklerini söyledi. Farklı partilerden teklif aldıklarını da belirten Osmanoğlu, siyasete girmeyi düşündüğünü açıkladı.

Osmanoğlu, AKP Arifiye Gençlik Kolları'nca düzenlenen "Dedem Abdülhamid Han" panelinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dedelerinin yolundan gittiğini ve onlar gibi ülkeye hizmet etmek istediğini anlattı.



Partilerden teklif var



"Siyasete girmeyi düşünüyorum ve farklı partilerden teklif geliyor" diyen Osmanoğlu, "Şu ana kadar aileden kimse siyasete katılma girişiminde bulunmadı, ilk olacak. Hem dedelerimize layık bir siyasetçi olmak hem de vatanımıza hizmet etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



'Suriye'deki amcamı Türkiye'ye getirmek istiyoruz'



Suriye'de sıkıntılı günler yaşandığını, Esed rejiminin çocukları katletmeye devam ettiğini kaydeden Osmanoğlu, Suriye'de bulunan amcasını da ilk fırsatta Türkiye'ye getirmek istediklerini dile getirdi.

"Dündar Efendi'nin bir an önce Türkiye'ye gelmesini istiyoruz" diyen Osmanoğlu, şöyle devam etti:

"Can güvenliği yok, sıkıntılı dönemler geçiriyor ve rahatsız. Bunlar hem bizleri hem de Türk halkını derinden üzüyor. Sağ olsunlar Dışişleri Bakanlığımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız sürekli yanımızda olduklarını belirtti. Şu anda onları riske atmak istemediğimizi söyledik. Sonuçta yerlerini belli etmiş oluruz. O yüzden iyi olduklarını haber alıyoruz. Şu anda sessiz kalmak zorundayız ama daha da kötüye giderse gidip biz alacağız."



'Başbakanımız bizleri bir arada tutuyor'



Osmanoğlu, çözüm sürecine ilişkin bir soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel bir olaya imza attığını düşündüğünü vurguladı.

Türkler, Kürtler, Lazlar ve Çerkezlerin Türkiye'ye sahip çıktığını anlatan Osmanoğlu, "Sonuçta bu ülke hepimizin. Başbakanımızın bizleri bir arada tuttuğuna inanıyorum. Hepimiz, bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.



'Ayasofya ibadete açılsın'



Osmanoğlu, Osmanlı dönemini anlatan Türk dizilerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Dizilerin Osmanlı İmparatorluğu'nu doğru şekilde anlatmadığını savunan Osmanoğlu, şunları ifade etti:

"Gerek Türkiye'den ve dünyanın her yerinden insanlar bu dizilerden çok rahatsız. Dedelerimiz hep at sırtında dünyayı fethederken, tarihimizi düzgün bir şekilde anlatamıyoruz. Ayasofya'nın da tekrar ibadete açılmasını istiyorum. Dedelerimizin ahları var üzerimizde. Onları az da olsa üzerimizden atmak gerekiyor. Hem Ayasofya'nın açılmasını hem de diğer sultanımız Vahdettin Han'ı ülkemize geri getirmek istiyoruz."



Padişahları anlatacak sinema filmi çekecekler



Sinema projesi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Osmanoğlu, "Çekeceğimiz filmde, Sultan Abdülhamid Han'dan başlayarak diğer padişahları anlatacağız. Yaklaşık bir yıllık çalışma. Senaryolar yazılmaya devam ediyor. Tarihe aç kaldık. 80-90 senedir bize anlatılan yanlış bir tarih var. Hedefimiz, yanlış anlatılan tarihin önüne geçmek. İnşallah bunu bir an önce hayata geçiririz" diye konuştu.



'Muhteşem rezalet'



Osmanoğlu, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisini nasıl değerlendirdiğiyle ilgili soruları da yanıtladı. Dizinin kendilerini üzdüğünü, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğru bir şekilde anlatılamadığını söyleyen Osmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu diziye 'Muhteşem Yüzyıl' değil 'Muhteşem rezalet' diyelim. Gün geçtikçe daha çok rezalet olduğunu duyuyoruz. İlk çıktığı günden bugüne kadar rezalet bir dizinin devam ettiğini ve bizleri üzdüğünü düşünüyoruz. En kısa zamanda bitmesini istiyoruz. Çünkü gerek Türkiye’den, gerek dünyanın her yerinden insanlar böyle bir diziden çok rahatsızlar. Bizlere hitap eden bir dizi değil. Hakikaten bizleri tanıtan bir şey değil. 'Dedelerimiz hep at sırtında dünyaları fethederken biz tarihimizi düzgün bir şekilde anlatamıyoruz' diye bize söyleniyorlar."