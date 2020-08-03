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2. Abdülhamid’in torunundan AKP’ye çağrı: Vahdettin'in mezarı getirilmeli

03 Ağustos 2020 17:28

II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından AKP hükûmetine çağrı yaptı. Osmanoğlu, “En kısa zamanda Vahdettin Han’ın mezarının getirilmesi gerekir” dedi.

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