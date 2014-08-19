19.08.2014 - Alman basınından özetler



Berliner Zeitung'daki yorum BND'nin elindeki bilgilere odaklanıyor:

“Türk hükümeti, BND'nin istihbarat faaliyetlerini şantaj potansiyeli olan bilgilerin toplanması olarak yorumlayabilir. Hükümetin temkinli tepkisi, BND'nin elindeki belgelerden çekindiğinin ve Berlin ile büyük bir ihtilaf içinde olmak istemeyişinin bir işareti olarak da yorumlanabilir. Şimdi Ankara'da şu soru sorulacak: BND yolsuzluk skandalı konusunda neler biliyor? Ajanlar, IŞİD militanlarıyla resmi mercilerin olası bağlantısı konusunda ne tür bilgiler edindi? Bu tür iç işlerine dair bilgiler dışarıya sızarsa, iç ve dış siyasette bir depreme yol açar.”

Frankfurter Rundschau'da ise NSA ile BND faaliyetleri arasında bir karşılaştırmaya yer veriliyor:

“Türkiye sadece bir NATO müttefiki değil, içeride otoriter yönetim biçimi, dışarıda ise akılcı olmayan kirli oyunlara sürüklenme tehdidiyle karşı karşıya. Örneğin, İslam Devleti teröristlerine karşı gevşek tutum veya Ortadoğu'daki İsrail karşıtı yönelim gibi. Almanya'nın, Irak'ın ve Suriye'nin bu komşusu hakkında bazı şeyleri bilmek istemesi anlaşılır bir şey. Bu NSA'nın vatandaşlık haklarını çiğneyerek yürüttüğü kitlesel dinleme faaliyetlerinden çok daha farklı. Ne var ki, istihbarat teşkilatlarının tüm faaliyetlerinin hukuka uygun olduğu garantisini hiç kimse veremez. Bu yüzden etkin kontroller gerekiyor. Şayet parlamentodan bazı bilgiler gizlendiyse, bu bir skandal olur.”

Badische Zeitung'da da aynı konuya ilişkin bir yorum yer alıyor:

“Üst düzey silahlanmış durumdaki NATO müttefikinin içine düştüğü istikrarsız durum nedeniyle güvenlik politikaları açısından Türkiye'deki havayı koklamak anlaşılır bir şey. Fakat bunun dış siyasette bazı zararları olur. Federal Hükümet, kendi ortaklarına, ABD'den daha iyi davranmadığı eleştirisi ile muhatap olmak durumunda kalacak.”

Westfälische Nachrichten de MİT'e tanınan yetkilere değiniyor:

“Türkiye'nin BND'nin casusluk faaliyetlerine yönelik eleştirileri ilk bakışta haklı gibi görünebilir. Fakat Boğaz'da gerçeğin hepsi söylenmiyor. Daha kısa bir süre önce Türk hükümeti gizli servis MİT'i öyle kapsamlı yetkilerle donattı ki, bu teşkilat neredeyse hiçbir devlet denetimine tabi olmaksızın içeride ve dışarıda istihbarat faaliyetlerinde bulunabilecek aşamaya geldi. BND, tüm eleştirilere karşın bunun fersah fersah ötesinde.”