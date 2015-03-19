19.03.2015 - Alman basınından özetler

Frankfurt dün yoğun çatışmalara sahne

oldu. AMB‘nin yeni merkez

binasının açılışını protesto eden binlerce kişi ile polis arasında

yaşanan çatışmalarda en az 200 kişi yaralanırken, olaylar siyaset

dünyasında sert tepki topladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung

olaylarla ilgili şu yorumu yapıyor:

„Açık bir toplum sert protestolara sadece dayanmakla kalmayıp, bu

protestolardan gurur duymalıdır. Ancak bir kişiye taş atarak

saldırmayı haklı gösterecek hiçbir gerekçe olamaz. Asla. Samimi

olarak protestolarını dile getirmek isteyenler şimdi bir ikilemde

kaldılar. Gösteri haklarının bir grup şiddet yanlısı tarafından ellerinden

alınmasına izin mi vermeliler? Bu fazla yüklenme olur. Ama üzerine

basa basa toplumsal sorumluluklardan bahsedenlerin, davranışlarının

sonuçlarını düşünmelerini beklemek de çok mu fazla olur?“



Frankfurt’ta kısmen polis ile göstericiler arasında çatışmalara

dönüşen protesto gösterilerine ilişkin Berliner Zeitung adlı gazete şu

değerlendirmeyi sunuyor okurlarına:

„Blockupy hareketi gösteri hakkını kullandığını söylüyor ama aynı

zamanda bu hakkın zedelenmesine neden oluyor. Burada

organizatörlerin, Avrupa'nın birçok ülkesinde hakim olan öfkenin

Frankfurt'a vardığı şeklindeki açıklama çabaları da pek yardımcı

olmuyor. Sokaklarda görülen bu vahşi şiddet, Avrupa'nın ruh halinin

yansıtılmasına iyi bir örnek değil.”

İsrail’de yapılan erken genel seçimlerin galibi Başbakan Benyamin

Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi oldu. Essen kentinde

çıkan Neue Ruhr/Neue Rhein-Zeitung seçim sonuçlarını şöyle

değerlendiriyor:

„En azından Batı, bu başbakandan ne bekleneceğini biliyor. Barış

müzakerelerini unutun, Filistinlilerin kendi devletlerine kavuşma

hayallerini unutun, aslında en yakın müttefik olan ABD ile bozuk olan

ilişkilerin düzeltilmesi umudunu gömün ve BM Güvenlik Konseyi’nin

beş daimi üyesi ile Almanya’nın İsrail’i İran ile yaşanan nükleer

gerginlikte alternatifsiz bir çözümün parçası yapma isteğini de unutun.

Yazık. İsrail giderek daha da yalnız kalabilir.”

Tunus’un başkenti Tunus’ta dün parlamento ve Bardo Ulusal

Müzesi'nin bulunduğu alana düzenlenen silahlı saldırıda ve ardından

yaşanan rehine dramında 17'si turist 22 kişi hayatını kaybetti.

Heidelberg'de yayınlanan Rhein-Neckar-Zeitung, ülkedeki terör

olaylarını şöyle yorumluyor:

„Suriye, Libya ve Cezayir'den sonra şimdi Tunus da emniyetsiz bir

ülke olursa, o zaman geriye dönüp bakıldığında bir ilüzyon olduğu

ortaya çıkan Arap Baharı'nın sonu da geldi denebilir. Bu hareket

Mağrip ülkelerinden Ortadoğu'ya kadar uzanan kuşağı

özgürleştireceğine, daha güvenliksiz emniyetsiz hale getirdi.

Despotların yerine teröristler geldi. Sonuç bu.”