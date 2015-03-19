19.03.2015 - Alman basınından özetler

Frankfurt dün yoğun çatışmalara sahne
oldu. AMB‘nin yeni merkez
binasının açılışını protesto eden binlerce kişi ile polis arasında
yaşanan çatışmalarda en az 200 kişi yaralanırken, olaylar siyaset
dünyasında sert tepki topladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung
olaylarla ilgili şu yorumu yapıyor:
„Açık bir toplum sert protestolara sadece dayanmakla kalmayıp, bu
protestolardan gurur duymalıdır. Ancak bir kişiye taş atarak
saldırmayı haklı gösterecek hiçbir gerekçe olamaz. Asla. Samimi
olarak protestolarını dile getirmek isteyenler şimdi bir ikilemde
kaldılar. Gösteri haklarının bir grup şiddet yanlısı tarafından ellerinden
alınmasına izin mi vermeliler? Bu fazla yüklenme olur. Ama üzerine
basa basa toplumsal sorumluluklardan bahsedenlerin, davranışlarının
sonuçlarını düşünmelerini beklemek de çok mu fazla olur?“
Frankfurt’ta kısmen polis ile göstericiler arasında çatışmalara
dönüşen protesto gösterilerine ilişkin Berliner Zeitung adlı gazete şu
değerlendirmeyi sunuyor okurlarına:
„Blockupy hareketi gösteri hakkını kullandığını söylüyor ama aynı
zamanda bu hakkın zedelenmesine neden oluyor. Burada
organizatörlerin, Avrupa'nın birçok ülkesinde hakim olan öfkenin
Frankfurt'a vardığı şeklindeki açıklama çabaları da pek yardımcı
olmuyor. Sokaklarda görülen bu vahşi şiddet, Avrupa'nın ruh halinin
yansıtılmasına iyi bir örnek değil.”
İsrail’de yapılan erken genel seçimlerin galibi Başbakan Benyamin
Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi oldu. Essen kentinde
çıkan Neue Ruhr/Neue Rhein-Zeitung seçim sonuçlarını şöyle
değerlendiriyor:
„En azından Batı, bu başbakandan ne bekleneceğini biliyor. Barış
müzakerelerini unutun, Filistinlilerin kendi devletlerine kavuşma
hayallerini unutun, aslında en yakın müttefik olan ABD ile bozuk olan
ilişkilerin düzeltilmesi umudunu gömün ve BM Güvenlik Konseyi’nin
beş daimi üyesi ile Almanya’nın İsrail’i İran ile yaşanan nükleer
gerginlikte alternatifsiz bir çözümün parçası yapma isteğini de unutun.
Yazık. İsrail giderek daha da yalnız kalabilir.”
Tunus’un başkenti Tunus’ta dün parlamento ve Bardo Ulusal
Müzesi'nin bulunduğu alana düzenlenen silahlı saldırıda ve ardından
yaşanan rehine dramında 17'si turist 22 kişi hayatını kaybetti.
Heidelberg'de yayınlanan Rhein-Neckar-Zeitung, ülkedeki terör
olaylarını şöyle yorumluyor:
„Suriye, Libya ve Cezayir'den sonra şimdi Tunus da emniyetsiz bir
ülke olursa, o zaman geriye dönüp bakıldığında bir ilüzyon olduğu
ortaya çıkan Arap Baharı'nın sonu da geldi denebilir. Bu hareket
Mağrip ülkelerinden Ortadoğu'ya kadar uzanan kuşağı
özgürleştireceğine, daha güvenliksiz emniyetsiz hale getirdi.
Despotların yerine teröristler geldi. Sonuç bu.”