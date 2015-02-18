19.02.2015 - Alman basınından özetler



Almanya’da makinistler yeniden greve gitmeye hazırlanıyor. Leipziger Volkszeitung gazetesinde konuya ilişkin şu satırlar dikkat çekiyor:

“Federal hükümet yaz aylarında demiryolları sektöründeki toplu iş sözleşmeleri için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Hükümet, gerektiğinde bu sektördeki en büyük sendikanın toplu iş görüşmelerine katılmasına da yeşil ışık yakmış olacak. Bundan dolayı Tren Makinistleri Sendikası (GDL) anlaşmazlığı şu sıralarda yeniden tırmandırmaya çalışıyor. Eğer grevler gerçekten dört gün boyunca aralıksız sürecek olursa, o zaman Almanya’daki tren ulaşımında tam bir kaos doğar. Tren yolcularına bunu izah etmek güç. Çünkü zam talebiyle greve gitmek başka, sendikal güç kazanmak için gitmek başka! Öte yandan tren makinistleri de GDL’in sendikal çıkarları için makinistleri kullanmasına daha ne kadar izin vereceklerini de kendi kendilerine sormaları gerekiyor.”

Badische Neueste Nachrichten gazetesi ise Yunanistan’ın Euro Bölgesi ile ilişkilerini sorguladığı yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Dayanışma, hiçbir zaman tek yönlü yol olamaz. Kreditörlere burun kıvıranlar, bu ülkelerde direniş artarsa hiç şaşırmasınlar. Alman Maliye Bakanı Schäuble ve diğerleri kendi seçmenlerine, dipsiz bir fıçıya para akıttıklarını nasıl açıklayacaklardır? Tabii ki Brüksel ayrıntılarda bazı tavizlere gidebilir ama işin özüne inildiğinde prensiplere uyma ilkesi talep edilecektir.”

Frankfurter Rundschau gazetesinin Yunanistan krizine ilişkin yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

“Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Atina ile bir kredi anlaşması bulunmadığını, Yunanistan için bir yardım programının söz konusu olduğunu belirtti. Buradan çıkan şu: Yunanistan’ın para ödünç alması gereklidir ve bunu istemektedir de. Yeni hükümetinin bu paraları bir zamanlar reform olarak algılanan, devleti ayakta tutma programı için kullanması gerekmekte.”

Nürnberger Nachrichten gazetesi de yorumunda Ukrayna’daki gelişmelere değiniyor:

“Görünen o ki Washington Rusya’yı dize getirmeye kararlı. Hem yaptırımlar yoluyla, hem de Suudi Arabistan’a baskı yaparak, Moskova için yaşamsal öneme sahip ham petrol fiyatları aracılığı ile. Ukrayna büyük güçlerin oyun topuna indirgenmiş durumda ve bunu yüksek can kayıplarıyla ödüyor. Batı Rusya’ya, NATO’nun doğuya doğru ilerlemeyeceği yönünde teminat vermediği sürece bu anlaşmazlık devam edecektir. Ancak o zaman Putin daha önceleri Gürcistan ve Moldova’da yaptığı gibi doğu Ukrayna anlaşmazlığını donduracaktır. Bu, vahşi bir güç politikasıdır. Ne var ki batı da Ukrayna'da olanlar konusunda suça ortaktır.”