19.01.2015 - Alman basınından özetler



Almanya'da bugün Dresden kentinde düzenlenmesi planlanan, kısa adı Pegida olan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" oluşumunun gösterisi -somut tehditler olduğu gerekçesiyle- iptal edildi. Die Welt gazetesinin "Almanların Özgürlüğü Cihad’ın Kurbanı Oluyor" başlığını attığı makalede bu habere atfen görüşler var:

Die Welt gazetesinin Günther Lachmann imzalı haber-analizinde, “İslamcılar Pegida oluşumunun organizatörünü ölümle tehdit ediyor, Alman devleti ise temel hak olan toplantı özgürlüğünü garanti edemiyor” deniyor. Makalede terörizmin elle tutulur, gözle görünür olmadığı, ama herşeyin altından çıkma tehlikesinin bulunduğu ifadelerine yer veriliyor. Sadece terör tehdidinin bile demokratik bir toplumun varlığı için vazgeçilmez olan özgürlüğün kısıtlanmasına yol açtığı fikrinin vurgulandığı yorumda, özgürlük kısıtlanınca, toplumu felç edecek bir korkunun yaygınlaştığı, terör tehdidinin başlıca amacının da bu olduğu belirtiliyor.

Süddeutsche Zeitung’un internet portalında da, "Dün akşam Alman Birinci Televizyon Kanalı’ndaki Almanya’nın popüler siyasî tartışma programında Pegida’nın sözcülerinden biri nihayet konuk olmayı kabul etti“ deniliyor. Söz konusu haber-analiz, "Diyaloğun sloganlardan çok daha başka şeylere ihtiyacı var" başlığını taşıyor:

Haber-analizin özetinde şu görüşler yer alıyor: "Pegida hareketinin organizatörlerinden biri, kısa süre önce siyasîlere ve basına “Yalan üretenler” diye suçlamalar yöneltmişken, bu tartışma programına katıldı. Ancak Dresden kentindeki bu göstericilere siyasî hedeflerinin ne olduğunu anlattırmak çok güç. Çünkü onların somut talepleri yok; sadece insanlarda nereden kaynaklandığı belli olmayan korkuları ve önyargıları kullanıyorlar ve bunları herkesin doğruca kabullenmesini, fazla üzerinde durulmamasını istiyorlar. Oysa ki birşeyin üzerinde durmak, teorik ve içeriksel tartışmalara ya da eleştirelere açık olmak anlamına gelir.”

AB dışişleri bakanları bugün Avrupa çapındaki terör tehditlerini görüşmek ve güvenlik önlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiler… Süddeusche Zeitung’da Stefan Kornelius imzalı bir yorumda da, teröristlerin sınır gözetmeden, Fransa, Belçika ve Yunanistan’da boy gösterdikleri belirtiliyor. AB'nin güvenlik önlemleri konusunda elinde geniş imkanları olduğu ama bunu kullanmadığı, bunun ise bir hata olduğu da yorumda yer alıyor… Yorumun devamını okuyoruz:

“AB sadece bir değerler ve ekonomi birliği değildir, bunun ötesinde dünyanın en büyük hukuk devletleri birliği niteliğinde. Ve bunun, örneğin Ukrayna gibi ülkeler açısından çok çekici bir özelliği var. Hukuk devletlerinin güvenlik ve istikrar sunan bu yönünü, bu tür sistemler dışında yaşamak zorunda olan insanlar özellikle takdir ediyor. AB ülkelerinin Euro konusunda yaptığı hatayı burada tekrarlamaması gerekir. Birlik ülkelerinin elbirliği ile ve ulusal inatçılığı bir yana bırakarak, iletişim ağlarının dinlenmesi, istihbarat birimlerinin işbirliği, teröristlerin takibi gibi konularda ellerindeki güvenlik potansiyelini kullanmaları elzem olmuştur."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Reinhard Veser imzalı yorum da yine Dresden kentinde yapılacak Pegida gösterilerinin yasaklanmasıyla ilgili… Yorumuna “Hepimiz Dresdeniz” başlığını koyan gazeteci, “Bu başlık Pegida ile dayanışma anlamına gelmiyor” diyor ve ekliyor:

“Ama devlet Pegida yandaşlarının gösteri yapabilmesini yeniden sağlamakla yükümlü. Çünkü onların haklarına ve ifade özgürlüğüne saldırı, hepimize saldırı anlamına geliyor.”