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Spor

19 Mayıs Yarı maratonu başladı

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 19 Mayıs Yarı Maratonu'nun startı verildi

19 Mayıs 2018 14:05

SAMSUN\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 19 Mayıs Yarı Maratonu\'nun startı verildi.
Samsn\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Yarı Maratonu\'na yerli ve yabancı sporcular katıldı. Kurtuluş Yolu önündeki start alanına atletler toplandı. Ardından Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın tabancayı ateşleyerek startı vermesinin ardından atletler koşmaya başladı. Yarı maratonun 20 kilometrelik güzergahında sahil yolu mevkiinde gerçekleştiridi. 

Görüntü Dökümü:
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-Sporculardan detay
-Maratonun başlaması ve atletlerin koşuşu

Haber: Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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