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Yaşam
Deutsche Welle

19 bin kişi yanlış tedavi kurbanı

Almanya'da açıklanan bir rapora göre, Alman hastanelerinde yılda yaklaşık 19 bin kişi yanlış tedavi kurbanı oluyor.

21 Ocak 2014 21:33


Almanya'daki AOK adlı sağlık sigortasına bağlı Bilimsel Enstitü'nün açıkladığı rapor Alman hastanelerinde yapılan hataların boyutunu ortaya koydu. Hastanelerdeki her yüz tedaviden birinde hata yapıldığı belirtilen raporda, yılda yaklaşık 19 bin hastanın tedavisindeki yanlışlar yüzünden hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Yanlış tedavi kurbanlarının trafik kazalarının yol açtığı ölümlerin beş katı olduğuna dikkat çekilen raporda, geçen yıl trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 300 olduğu belirtildi.

Raporda hastanelerde yılda yaklaşık 190 bin yanlış tedavi vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Sadece 2012 yılı rakamlarına göre sağlık sigortaları hastanelerle ilgili gelen 8 bin 600 şikayetle ilgilenirken, yılda 40 bin sigortalının da mahkemelere başvurduğu belirtiliyor.

İlaçlar karışıyor

Hastanelerde yapılan başlıca hatanın ilaçların karıştırılması ve hijyen eksikliği olduğunu belirten uzmanlar, doktorların ve hasta bakıcıların ellerini yeterince dezenfekte etmediğine ve bunun da ölümcül sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

Ameliyat esnasında vücutlarında cerrahi malzemelerin unutulması nedeniyle enfeksiyon kapan hastalar, yanlış ilaç uygulamaları da raporda altı çizilen vakalar arasında. Hastanelerdeki organizasyon eksiklikleri ve karmaşık operasyonların da riski artırdığı belirtiliyor.

Doktorlardan tepki

Ancak rapora Alman Hekimler Odası'dan tepki geldi. AOK'un eleştirilerinin kuşku yarattığını savunan Federal Hekimler Odası Başkanı Frank Ulrich Montgomery, "AOK'tan bilindik suçlayıcı bir tutum yerine sorunların azaltılması için girişimde bulunmasını beklerdik" diye konuştu.

Alman Hastaneler Derneği Georg Baum ise Alman hastanelerinin güvenlik standartlarının her zamankinden daha yüksek olduğunu vurgulayarak, kalite ve güvenliğin daha da geliştirileceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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