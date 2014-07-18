18.07.2014 - Alman basınından özetler



Neue Osnabrücker Zeitung Malezya Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, Ukrayna'nın doğusundaki kriz bölgesinde karadan havaya bir füze sistemi tarafından düşürülmesini yorum sütunlarına taşıyor.

"Ukrayna'nın doğusundaki gerilim akla gelebilecek en kötü dönemeçlerden birine giriyor olabilir. Kriz bölgesinde yaklaşık 300 kişi taşıyan bir yolcu uçağının düşürüldüğü kaydediliyor. Eğer bu doğruysa bunu kim yaptı? Ayrılıkçılar mı? Ukrayna ordusu mu? Rus güvenlik güçleri mi? Suçlamalar ve yalanlamalar birbirini kovalıyor. Son olarak çatışmalar hava sahasına da sıçramıştı. Ve her iki taraf da başlangıçta sivilleri olayın dışında tutmaya çalışıyor gibi görünüyordu... Eğer uçak gerçekten vurulduysa, düşman kardeşler arasındaki savaş azmettiricilerinin gerçek doğasını ortaya çıkaran bir nefret seviyesine ulaşmış demektir."

Lüneburg'da yayımlanan Landeszeitung'un aynı konudaki yorumu ise şöyle:

"Otokratlar sıklıkla, tertipledikleri savaşları kontrol edebilecekleri yanılgısına düşerler. Bu yanlış inanış, 295 yolcu taşıyan ve muhtemelen düşürülen Malezya Havayolları'na ait uçakla birlikte yok olmuş olmalı. Kontrol edilmez oluşu, savaşın doğasında var. Savaşın öldürücü dinamizminin kurbanları hep siviller oluyor. Konu suçlunun kim olduğu değil. Sorumluluğun büyük kısmı Putin'e, daha küçük kısmı ise Poroşenko'ya ait. Rusya Devlet Başkanı, çünkü Kırım ve Doğu Ukrayna'ya müdahalesi gerilimi savaş boyutuna taşıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı, çünkü başlattığı karşı atağın getirdiği başarının ardından çözüm için müzakere vaatlerini unuttu. Bu trajedi Putin'in ‘özel yolu'nun geçici olarak bitiş noktasıdır."

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi ise Ukrayna krizi ışığında AB'nin Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını değerlendiriyor.

"Kimse kalkıp da ciddi bir şekilde Gazpromla tüm ilişkileri dondurmayı teklif etmiyor. Ancak şimdiye kadar kararlaştırılan AB yaptırımları neredeyse tamamen etkisiz. AB'de hiçbir mal varlığı olmayan kişileri, hesaplarına ulaşımı engelleme suretiyle cezalandırmanın nasıl bir anlamı var?... Rus yönetiminin ileri gelenlerine yönelik doğrudan yaptırımlar Avrupa-Rusya ekonomik ilişkilerini tehlikeye atmadan baskı oluşturabilmek için bir imkân sağlayabilirdi. Ancak bu tip akılcı yaptırımlar Berlin ve Brüksel için söz konusu değil. Bir ikilemle karşı karşıyalar. Haftalar boyunca tehdit savuran birinin, bunu eyleme geçirmeye de hazır olması gerekiyor. Sembolik adımlarla istenilen hedefe ulaşılamadı. Konu, Avrupa dış politikasının güvenilirliği ve Avrupa'nın göbeğinde günden güne daha çok savaşa benzeyen bir anlaşmazlık."

Sosyal Demokrat Parti (SPD ) eski milletvekili Sebastian Edathy hakkında çocuk pornografisi bulundurduğu iddiasıyla dava açıldı. Münih'te yayımlanan Süddeutsche Zeitung bu konuyu ele alıyor:

"Soruşturmayı yürütenler iddianameyi bu resimler üzerine değil, iddialara göre suç unsuru teşkil eden başka bir materyal üzerine kuruyor. Edathy'nin bunu internetten indirdiği belirtiliyor. Eğer mahkeme davayı kabul ederse, ki bu henüz hiçbir şekilde kesin değil, davacıların Edathy'nin bu materyalleri internetten indirdiğini nasıl tespit ettiklerini detaylı olarak göstermeleri gerekecek. İnternet sinsi bir arena. Mahkemenin deliller zincirini çok iyi şekilde incelemesi gerekir."