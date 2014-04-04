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Dünya
Deutsche Welle

18 milyon e-posta adresi çalındı

Almanya'da aylar önce milyonlarca e-posta adresinin şifreleriyle birlikte çalındığı ortaya çıkmıştı. Bu kez Savcılık, 18 milyon adresin şifreleriyle birlikte çalındığını açıkladı.

04 Nisan 2014 01:32


Almanya'da Verden Savcılığı perşembe günü, internette 18 milyon e-posta adresinin şifreleriyle birlikte çalındığının açıkladı. Savcılık, e-posta adreslerinin şu anda kullanıldığından şüphe edildiğini belirtti.

Verden Savcılık sözcüsü Lutz Gaebel, daha önce Spiegel dergisinin internet üzerinden yer verdiği haberi doğrulayarak, büyük internet sunucularının da aralarında bulunduğu e-posta adreslerinin çalındığını ifade etti.

Kimliği belirlenemeyen siber suçlular tarafından çalınan e-posta adresleriyle, sadece kişisel e-postalara erişimin sağlanmadığı aynı zamanda kullanıcıların aynı şifreyi kullanması durumunda internet üzerinden alışveriş de yapılabileceği belirtildi.

Savcılığın, çalınan e-posta adreslerine ait verilere nasıl ulaştığına dair ise bir açıklama yapılmadı, verilere tesadüfen ulaşıldığı belirtildi.

Verden Savcılığı, çalınan e-posta adreslerinin yeni açılmış ve aktif olarak kullanılan hesaplar olduğuna ve geçen yıl çalındığı anlaşılan e-posta adresleriyle bağlantılı olmadıkları üzerinde duruyor. Adreslerin, şu anda aktif olarak spam mail gönderimi için kullanıldığı belirtildi.

Almanya'da henüz bir kaç ay önce 16 milyon e-posta adresi çalındığı ortaya çıkarılmış, elde edilen veriler Almanya Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi BSI'ye verilmişti.

Yetkililer ocak ayında kamuyu bilgilendirmiş ve oluşturulan bir sitemle, kullanıcıların e-posta adreslerini kontrol edebilmeleri sağlanmıştı. BSI'nın, halihazırda e-postaları çalınan kişileri nasıl bilgilendirebileceklerine dair çalıştıkları belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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