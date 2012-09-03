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Yaşam

18 milyar km. uzaktan Dünya

NASA'nın 35 sene önce uzaya fırlattığı Voyager 1'in 18 milyar kilometre uzaktan çekip gönderdiği fotoğrafta Dünya bir toplu iğne başı kadar gözüküyor

03 Eylül 2012 16:35

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 1 ve Voyager 2'nin Güneş Sistemi'ndeki araştırması devam ederken; Voyager 1, 18 milyar kilometre uzaktan Dünya'nın fotoğrafını çekti.

Güneş Sistemi'nin en uzak noktalarını araştıran Voyager 1'in gönderdiği fotoğrafta Dünya küçük bir nokta kadar göründü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, daha önce Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik dumanı gösteren inanılmaz görüntüler gönderen Voyager 1, Plüton'un da ötesinde bulunan "Heliosheath" adı verilen bölgeden Dünya'nın fotoğraflarını gönderdi. Güneş Sistemi'nin en uç noktasından Dünya bir nokta kadar ancak görülebildi.

Saatte 17 kilometre hızla ilerleyerek Güneş Sistemi'nden çıkmaya hazırlandığı belirtilen aracın gönderdiği fotoğrafların, 16 saat 38 dakikada ulaştığı belirtildi.

35 yıldır uzayda bulunan Voyager 1 ve Voyager 2 adlı uzay araçlarının Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi gezegenleri araştırdığı belirtildi. Güneş sisteminin en uç noktasına ulaşan Voyager 1'in yıldızlar arası uzaya geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

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