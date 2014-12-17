17.12.2014 - Alman basınından özetler



Sächsishe Zeitung gazetesi yaklaşık 140 insanın hayatına mal olan Pakistan’daki saldırıyı şu şekilde yorumluyor:

"Kurbanların seçiminde buz gibi soğuk bir hesap yapılmış. Orduya bağlı okul radikal güçler için sembolik bir hedef. Onlar sadece orduyu değil, kendi Ortaçağ zihniyetlerine karşı duran bilgi ve eğitim isteğini de vurmak niyetindeler. Teröristler bu saldırıları ile istemeden de olsa, Nobel Barış Ödülü’nün genç Pakistanlı Malala Yusufzay’a verilmesini onaylamış oldular."

Sözkonusu saldırıya sayfalarında geniş yer veren gazetelerden biri de Westfälische Nachrichten. Gazetenin konuya dair yorumu şöyle:

"Soğukkanlı, mantıksız, korkakça… Pakistanlı öğrencilere yönelik saldırıyı nasıl tanımlarsak tanımlayalım, neticede tahammül edilemez bir barbarlığa karşı şaşkınlık kalıyor geriye. Çocukları böylesi bir kıyımdan geçiren bu teröristler ne kadar büyük bir nefret taşıyorlar içlerinde?"

Almanya’da gündemi meşgul eden en önemli konulardan olan İslam karşıtı gösteriler ve bu gösterilere katılanlar Berliner Zeitung gazetesi tarafından şu şekilde değerlendiriliyor:

"Hiç kimse bu protestocuların, kendileri ile yapılacak güzel bir konuşmanın ardından toplumsal paylaşımcılığa ikna olacakları ilüzyonuna kapılmasın. Bu insanların açıkça ortaya koydukları devlet düşmanı tavırları ve açıkça gösterdikleri iletişime kapalı halleri, onlara daha fazla insanın katılmasını sağlıyor. Yapıcı bir biçimde davranmak kimsenin umrunda değil, onlar açısından mesele birilerine güzelce haddini bildirmek."

Almanya’nın bazı kentlerinde düzenli aralıklarla yinelenen İslam karşıtı gösterilere bir yorumda Neue Ruhr Zeitung’tan geliyor. Gazetenin konuya bakışı şöyle:

"Bu protestolara alaycı bir bakışla yaklaşmak felaket olur. Aynı şekilde göstericilere, parti politikaları gereği anlayış göstermek de yanlıştır. Gösteriler çok ciddiye alınmalı çünkü her zaman başarılı olmasa da yıllardır büyük emek harcanarak ortaya konan uyum mücadelesini yerle bir edebilecek bir güce sahipler. Bu hareketin karşısında gerekçelerle durulmalı çünkü bu hareket kısa süre önce gururla Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25. yılını kutlayan bir ülkede insanların zihinlerinde duvarlar oluşturuyor."