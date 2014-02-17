17.02.2014 - Alman basınından özetler



Sosyal Demokrat Partili milletvekili Sebastian Edathy hakkında savcılık çocuk pornosu bulundurma şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında milletvekilinin ev ve büroları arandı. Ancak eski hükümette İçişleri Bakanı, yeni hükümette Tarım Bakanı olarak görev yapan Hans-Peter Friedrich'in konuyla ilgili olarak aylar önce SPD yöneticilerine bilgi verdiği ortaya çıktı ve Friedrich istifa etmek zorunda kaldı. Frankfurter Rundschau gazetesi soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmiş olmasını şu sözlerle yorumluyor:

“Edathy/Friedrich vakasının siyasi ve hukukî olarak ele alınmasının ötesinde bir de kamuoyu kültüründe yarattığı sorun var. Berlin cumhuriyetinin korumaya özen gösterdiği, katı bir düzen politikasını yansıtan imajı, adam kayırmacılık ve sırların ifşaatı gibi çirkin arazlarla karşılaşmış durumda. Kuvvetler ayrılığı gibi ulvi ilkelerdeki zedelenme ve kayıplar da cabası. Bu, kesinlikle sadece siyaset kurumuyla ilgili değil. Soruşturmayı yürüten savcılık makamı da ortaya bir bilmece atıyor. En hafifinden savcılığın yeterli hassasiyeti göstermediği söylenebilir. SPD’li siyasetçi Sebastian Edathy’nin çocuk pornosu içeren materyal bulundurduğuna dair soruşturma başlatmaya yeterli şüphe olup olmadığı konusunda...”

Milletvekili Edathy'nin ileri sürüldüğü üzere çıplak çocuk fotoğrafları temin etmesinin suç unsuru taşıyıp taşımadığı da tartışma konusu. Mitteldeutsche Zeitung’un bu konudaki yorumu şu şekilde:

“Siyasetçilerin her zaman yaptıklarının bir skandala dönüşmesi ihtimalini göz önünde bulundurmaları ve meydana gelen şüphenin yıkıcı etkisini bilmeleri gerekir. Yasa koyucu açısından, edinilen pornografik materyalin cezaya tabi olup olmadığını ayırt etmek zor olabilir. Ancak bu ayrımın hangi sonucu doğuracağından bağımsız olarak, siyasetçi seçimle geldiği görev bakımından daha fazla katlanılamaz hale gelebilir. Bu açıdan bakıldığında Edathy vakası siyasetin dijital yeniliklerle olan ilişkisini gözden geçirmesini gerektiren bir eşik oluşturuyor. Her ne kadar devlet makamlarının suçla mücadelede, siber suçlarda kullanılan teknik yenilikleri kullanmasına razı gelinse de vatandaş özgürlüklerinin kolayca zedelenmesine karşı da önlem alınması gerekiyor. Ortada kanıt olmadığı için Edathy’nin kanıtların yok etmiş olabileceğini söylemek kasıtlı olarak işin kolayına kaçmak oluyor.“

Bielefeld’de yayımlanan Neue Westfälische gazetesi konuyu koalisyon hükümetinin geleceği açısından ele alıyor:

“Eski İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich iyi niyetli konuşmuş. Dediğine göre öyle. Edathy Olayı’nda verdiği bilgilerle yeni hükümetin zarar görmesini engellemek istemiş. Niyeti iyi ama yaptığı doğru değil. Şimdi istifa etmek zorunda kaldı, öncelikle bir SPD milletvekili (Edathy) durumu berbat ettiği ve ikincisi Sosyal Demokratlar kendi aralarında fısıldadıkları için. Friedrich ve Büyük Koalisyon açısından bu bir şanssızlık. Zira elverişsiz alametlerle işe başlıyorlar ve bir güvensizlik oluştu. SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann basın açıklamasında Edathy olayında Friedrich ile konuştuğunu açıklamış olsa da kurban Friedrich oldu. Hristiyan Birlik partileri bunu göz yummayacaktır. Er ya da geç bunun bedelini isteyeceklerdir. Eğer Hrıstiyan Demokratlar biraz kurnazlarsa bu hemen olmayacaktır. Bu jokeri daha sonra kullanmak isteyeceklerdir. Büyük Koalisyon içindeki ilk çatırdama bu.”

Hagen’da yayımlanan Westfalenpost gazetesi istifa etmek zorunda kalan Tarım Bakanı Hans-Peter Friedrich’in partisi Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından dayanışma gördüğüne dikkat çekiyor:

“Bavyera’da kopan gümbürtü muazzam. Yerel seçimler yaklaşırken Hristiyan Sosyal Birlik Başkanı Seehofer, yönetici pozisyondaki sosyal demokratların bir siyasetçi hakkındaki soruşturma konusundaki tutumları açıklığa kavuşmadan kimseye rahat vermeyecektir. Bu siyasetçi ceza hukuku bakımından olmasa da ahlaki açıdan kendini suçlu duruma düşürdü. Ülkenin güneyindekilerin kendilerini en derin şekilde aşağılanmış hissettiğini, istifa eden tarım bakanıyla dayanışma açıklamaları ortaya koyuyor. Hans-Peter Friedrich kendini feda eden piyon olarak görülüp yüceltiliyor. Şüphe uyandıran bir bakış açısı: Görev sırlarını başkalarıyla paylaşan bir bakan durdurulamıyor. Siyaset kirli bir iştir. Hükümetteki partilerin yönetici konumundaki temsilcileri Edathy Olayı’nda bu (yanlış) kanıyı doğrulamak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Bir dizi saçmalık ve çelişki bunu besledi.”