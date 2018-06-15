17 gün önce “Şehitlerimize saygısızlık” demişti, Erdoğan'dan yeni bedelli açıklaması geldi: İhtiyaç olduğu ortada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını İstanbul Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında konuşan Erdoğan, seçimler öncesinde bir kez daha gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili de açıklamalarda bulundu.

29 Nisan'da, Özbekistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bedeli askerlikle ilgili olarak, “Şu anda hükümetimizin gündeminde değil” demişti. Erdoğan, “Hele hele bir tarata Afrin bir taraf Fırat Kalkanı harekatı olduğu dönemde gündemimize almak şehitlerimize gazilerimize karşı saygısızlık olur” diye eklemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "saygısızlık" açıklamasından 17 gün sonra, bayram namazı çıkışı gazetecilerle sohbet ederken, "Kalıcı bir bedelli askerlik gelmesinin şansı var mı? Böyle bir konu gündeminizde var mı? sorusu üzerine, kalıcı bedelli askerliğin çok ayrı bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız 'Bize şu kadar asker gerekiyor' dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız.

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Türkiye'de şu anda zaten bizim Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda, hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var."