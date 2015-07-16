16.07.2015 - Alman basınından özetler

Frankfurter Allgemeine, İran ile varılan tarihi uzlaşmayı İsrail’in Batı

diplomasisindeki etkisi açısından değerlendiriyor.

"İran ile varılan uzlaşmanın en dikkat çekici boyutu; katılımcı Batılı devletlerin

İsrail’in itirazlarına aldırmamış olmasıdır. Viyana’daki müzakere masasında,

başta ABD olmak üzere İsrail’in en sıkı müttefikleri oturuyordu. Ve buna

rağmen bölgedeki kendi çıkarlarını soğukkanlılıkla kabul ettirdiler. Batı,

İsrail’in pozisyonunu geçmişte hep korudu, hatta bazen gönülsüzce de olsa:

Örneğin Filistin’e karşı, İsrail’in komşularına karşı. İşte artık bu dönem

kapandı, Netanyahu seleflerinden hiçbirinin uğramadığı kadar büyük bir

diplomatik hezimete uğradı. Kimse İsrail’den vazgeçmez, hele hele de bir

Amerikan başkanı. Ancak artık Batı diplomasisinde İsrail’in itiraz hakkı

kalmamıştır."

Süddeutsche Zeitung’un aynı konuya ilişkin yorumunda da şu satırları

okuyoruz.

"Bazen acelecilik iyi bir işarettir. İran hükümetinin, ekonomik yaptırımlara son

verilmesi için gösterdiği sabırsızlık, Tahran’a yönelik yaptırımların etkili

olduğunu gösteriyor. Viyana’daki ağdalı nükleer müzakereler biter bitmez

İran, uluslararası ekonomik ve ticari topluluğun bir parçası olmayı diliyor.

Komşularını agresif bir biçimde tehdit eden bir devlete uygulanan

yaptırımların başarıya ulaştığı konusunda uzmanlar nadiren hemfikirdir. ABD

tarafından başlatılan, İran’ı finans piyasalarından dışlayan, ülkenin petrol ve

doğal gaz ihracatını kısıtlayan yaptırımlar olmasaydı, Tahran, nükleer

emelleri konusunda müzakerelere yanaşmazdı."

Die Welt gazetesi ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras‘ın borç krizine

çözüm arayışında Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'yi

eleştirmesine değiniyor.

"Berlin, Avrupa anlaşmalarının ruhunu kurtarmak, münferit Akdeniz

sakinlerinin AB’yi memleketlerinin genişletilmiş haline çevirmesini

engellemek, Avrupa’yı dünyadaki ekonomik ağırlığını kaybetmekten korumak

ve en nihayetinde Almanların AB’de kalmayı avantaj olarak görmeye devam

etmesini sağlamak istiyorsa, o zaman gerektiğinde liderliği açıkça eline

almak ve Avrupa’da cebinden en fazla para çıkanın disiplin konusunda da

önder olması gerektiğini göstermekten başka seçeneği kalmıyor. Maliye

Bakanı Schäuble bu rolü üstlendi. Şu an bu nedenle saldırıların hedefinde."

Son olarak Aachener Zeitung’un, Nazi döneminde 300 bin kişinin

öldürülmesine yardımla suçlanan 94 yaşındaki SS mensubu Oskar

Gröning‘in 4 yıl hapse mahkûm edilmesine ilişkin yorumuna yer veriyoruz.

"Lüneburg’daki bu dava ile elbette Alman soykırımcılar dönemi kapanmadı.

O dönemden geriye daha birçok suçlu kaldı. Gerçi hepsi şimdi 90’lı

yaşlarında ama o dönem yaptıkları nedeniyle hala hesap vermediler. Onları

bulup dava açmak adli kovuşturma kurumlarının en acil görevidir. Hala hayatta

olan Nazi cellatlarının, tıpkı birçoğu gibi bu işten rahatını bozmadan çekip

gitmesi kabul edilemez. Burada söz konusu olan aynı zamanda Alman

tarihinin en karanlık dönemlerinden birinin incelenmesinde adli makamların

başarısızlığıdır. Bu konu kapatılamaz, kesinlikle bastırılamaz veya

unutulamaz. Unutanlar, yaşananların tekrarına yatkın hale gelir."