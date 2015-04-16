16.04.2015 - Alman basınından özetler



Akdeniz'i geçmeye çalışan yaklaşık 400 kaçak göçmenin boğulmasına gösterilen duyarsızlık Nürnberger Nachrichten tarafından şu yorumla eleştiriliyor:

“Korkulan o ki yaklaşık 400 mülteci yine Akdeniz'de boğuldu. Tam da Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in uyardığı noktaya gelinmiş gibi görünüyor: Bakan, ‘alışmamamız gereken bir trajedinin devamı'dan söz etmişti. Şimdi tam da bu oluyor. Kitlesel ölümlere verilen tepkiler yaşanan her yeni dramda biraz daha sönükleşiyor. 2013 yılının ekim ayında, Lampedusa Adası açıklarında en az 114 mülteci boğulduğunda, Papa bir ‘Utanç Günü'nden söz etmişti. Şimdi havaların ısınması ve suların sakinleşmesi ile Afrika'dan Avrupa'ya, Akdeniz üzerinden geçişlerin yoğunlaşması ile birlikte felaketler de artıyor. Ve şimdi herhalde kasıtlı olmasa da bir yandan içinde bulunduğumuz durumu anlatırcasına Vatikan'dan ses seda çıkmıyor.“

Almanya‘nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'ta Teknik Direktör Jürgen Klopp'un sezon sonunda görevini bırakacağı yönündeki açıklama Westfälische Nachrichten gazetesi tarafından şöyle yorumlanıyor:

“Borussia Dortmund yeni sezonda takımın birçok mevkiine yeni oyuncular transfer etmek zorunda. Klopp'un görevini alacak kişiyi çok ağır bir yük bekliyor. Selefi ile kıyaslanacağı açık. Jürgen Klopp Dortmund'ta kahraman statüsüne sahip ve çıtayı yükseklere çıkarmış bir isim.“

Mitteldeutsche Zeitung'da da Jürgen Klopp'un görevden ayrılma kararını değerlendiriliyor. Gazete, Klopp'un bu kararının ardında yatan düşünceyi şu yorumla bulmaya çalışıyor:

“Sadece Borussia Dortmund taraftarlarınca değil, umumiyetle ülkenin tek gerçek futbol bilgesi olarak kabul gören Klopp son dönemde yorgun ve bitkin görünüyordu. Sahip olduğu büyü uçup gitmiş gibi idi. Son olarak kulübü yeni oyuncular için 70 milyon euro yatırım yaptı. Hiç etkisi olmadı bunun. Bir zamanların şanlı şampiyonu ligin 19'uncu haftasında son sırada yer alıyor ve ikinci lig yolunda görünüyordu. Şu an hala bu tehlike geçmiş değil. Teknik direktör ve takım tek vücut değil. Bu sezon tam bir kabus Dortmund için. Klopp çaresiz olduğunu kabul etti ve anlaşılır bir karar verdi. Onun omurgalı biri olduğunu gösteren bir karar bu. İkinci bakışta ise, yarattığı sanat eserinin çökeceğinden ve kendinin de bundan zarar göreceğinden korku duyan taşıyan bir adam görüyoruz. Her şeye rağmen bıraktığı ayak izi çok büyük. Onu kim doldurabilir? Thomas Tuchel mi? Hiç sanmıyoruz.“

Almanya'nın başkenti Berlin'de 65 yaşındaki bir kadının dördüzlere hamile olması Stuttgarter Nachrichten gazetesince değerlendiriliyor:

“Dördüzler. Hamileliğin 21'nci haftası. Anne ve çocukların durumu iyi. Bu güzel ve nadir haberin devamında gelenler bugünlerde Almanya'da küçük bir skandal yaratmış durumda. Çünkü Berlinli gebe kadın 65 yaşında. Yurtdışında suni yollarla hamile kalmış. Farklı erkeklerden 13 çocuğu var. Diğer yandan, doktorların söylediğine göre kadın sağlıklı ve iyi de bir emekli maaşı var. Ve ayrıca genç bir kadından 75 yaşında tekrar baba olan bir erkeğin geceleri uyanıp bebeklerle ilgilenmesini, çocuğun altını değiştirip değiştirememesini, bebeğin haykırışlarına dayanıklılığını kim sorguluyor?“