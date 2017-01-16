16 Ocak 2017 İngiltere Basın Özeti

İngiltere basınının gündeminde Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) tartışmaları ve ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump yer alıyor.

Guardian gazetesi, manşetinde ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın Trump'a yönelik eleştirilerini "Dikkatsiz Twitter kullanımı güvenlik riski yaratabilir" başlığıyla yer verdi.

Brennan "Trump başkan olduktan sonra konuşmak ve tweet atmak yerine sonunda ulusal güvenliğimiz için bir şeyler yapabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Guardian'ın geniş yer ayırdığı bir diğer haber de İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın gelir adaletsizliğine yönelik çağrısı oldu.

Davos'ta toplanacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde bir açıklama yapan Oxfam, dünyanın en zengin 8 insanının dünyanın en yoksul 3.6 milyar insanından daha fazla servete sahip olduğunu duyurmuş, liderlerden bu durumu düzeltmek için adım atmalarını talep etmişti.

Geçen yılki araştırmada dünyanın en zengin 62 insanının serveti dünyanın en yoksul yarısına denk çıkmıştı. Bu yıl rakamın 8'e inmesinin nedeni ise Hindistan ve Çin'deki insanların tahmin edilenden daha yoksul olduğunun ortaya çıkması üzerine verilerin güncellenmesi.

Guardian Brexit tartışmalarına da pek çok sayfasında yer ayırdı. Brexit haberlerinden birinde, Birleşik Krallık'la birlikte AB'den ayrılacak olan Kuzey İrlanda ile AB ülkesi olan İrlanda arasında bir kara sınırı oluşmasının yaratacağı güvenlik risklerine dikkat çekildi:

"Kuzey İrlanda Polis Federasyonu, sınırda bekleyecek olan polis memurlarının ayrılıkçı gruplar için kolay birer hedef olmasından endişe duyuyor."

Bir diğer haberde de Brexit'in emeklilik yaşını artıracağına yönelik bir araştırmaydı.

i gazetesinin manşetinde ise İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Brexit açıklamaları var.

"Corbyn, Brexit'in ticaret savaşı başlatacağı uyarısında bulundu" başlığını kullanan i gazetesi, Başbakan Theresa May'in İngiltere'yi yalnızca AB'den değil, ortak pazar ve gümrük birliğinden de çıkarmayı planladığını yazdı.

The Times gazetesinin manşetinde Muhafazakar Parti milletvekili Michael Gove'un Donald Trump ile New York'ta yaptığı söyleşi yer aldı.

"Britanya ile bir anlaşma yapacağım" başlığıyla verilen söyleşide şu bilgiler yer aldı:

"Trump Rusya'ya nükleer silahlarını azaltması karşısında yaptırımların kaldırılmasını önerecek. Avrupa Birliği vatandaşlarının ABD'ye girişine sınırlamalar getirilebilir. Trump, Merkel'in 1 milyon göçmeni ülkeye kabul etmesini bir hata olarak görüyor ve 'AB Almanya'nın aracı oldu' diyor."

İngiltere'nin sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle acil durumu olan kanser hastalarının ameliyat edilememesi de The Times'ın yer verdiği haberlerden. Doktor ve yatak eksikliği nedeniyle iptal edilen ameliyatların hastaların sağlık durumu üzerinde olumsuz etkisi olduğu anlatılıyor.

Trump söyleşisine yer veren bir diğer gazete de Daily Telegraph oldu. Trump'ın "Brexit'i müthiş kılacağım" sözlerini başlığa çıkaran gazete, "Trump AB'den ayrılma kararını haklı buluyor ve İngiltere'nin başarılı olmasına yardımcı olmak için hızlı bir ticaret anlaşması öneriyor" ifadelerine yer verdi.

Telegraph, Trump'ın sözlerinin bugün Brexit hakkında açıklamalar yapması beklenen Başbakan Theresa May'e de yardımcı olacağını yazdı.

Telegraph, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond'un Brexit sonrasında AB pazarına erişimleri kalmaması durumunda İngiltere'nin yatırım çekmek için vergileri azaltabileceği açıklamasına da sayfalarında yer verdi."

Financial Times gazetesi ise Hammond'un açıklamasına manşetinde yer verdi. Gazete, İngiliz sterlininin de baskı altına girdiğini yazdı.