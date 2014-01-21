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Dünya
Deutsche Welle

16 milyon şifre çalındı

Almanya'da Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesi, yaklaşık 16 milyon kullanıcının internet hizmetleri için kullandıkları şifrelerin ele geçirildiğini duyurdu.

21 Ocak 2014 20:46


Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesi, veri hırsızlığından etkilenip etkilenmediklerini kontrol edebilmeleri için bir test hizmetini kullanıcılarının erişimine sundu. Testin yapıldığı internet sayfasına gösterilen büyük ilgi nedeniyle, sayfaya gün içinde zaman zaman erişim sağlanamadı.

Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin hazırladığı test sayfasında internet kullanıcıları e-posta adreslerini girerek veri hırsızlığından etkilenip etkilenmediklerini kontrol edebiliyor.

Adresin şifresinin ele geçirilmiş olması durumunda kullanıcıya bir e-posta gönderiliyor. Alman yetkili Tim Griese, bunun olması halinde kullanıcının bilgisayarının muhtemelen zararlı bir yazılımdan etkilenmiş olduğunu ifade ediyor.

Gönderilen e-postada ayrıca kullanıcının ne tip önlemler alması gerektiğine dair bilgiye de yer veriliyor. Griese etkilenen e-posta adreslerinin yarısından fazlasının “.de” ile bittiğini, bu nedenle de büyük ihtimalle bu hesapların Almanya'dan internet kullanıcılarına ait olduğunu belirtti. Testin akabinde kullanıcılara bu konuyla ilgili bir e-posta ulaşmaması halinde, bunun veri hırsızlığından etkilenmedikleri anlamına geldiği belirtiliyor.

Uzmanlar internet kullanıcıların önemli bölümünün farklı internet hizmetlerine giriş yaparken de e-posta adresleri için kullandıkları şifreyi kullandıklarına dikkat çekiyor. Bu nedenle veri hırsızlığından etkilenen kullanıcılara alışveriş siteleri, sosyal platformlar gibi diğer internet hizmetleri için kullandıkları şifreleri de değiştirmeleri uyarısı yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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