16 milli sporcuda doping çıktı!



23 Yaş Altı Halter Milli Takımı bulunan 16 sporcunun doping yaptığı ortaya çıktı. Sporcuların testlerinde yasaklı 'Stanozolol' maddesi çıktığı tespit edildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş'u istifaya götüren doping olayının ardından ikinci bir doping şoku daha yaşandı...

Ercan Ata'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, geçen yıl Kasım ayında İsrail'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 5 Türk sporcunun testlerinde doping kapsamına giren yasaklı 'Stanozolol' maddesi bulunmuştu. Köln'de bulunan doping kontrol merkezinden gelen numunelerin dopingli çıkması üzerine o dönemin başkanı Hasan Akkuş, tüm sporcuların numunelerini yeniden Köln'e gönderdi. Geçen hafta cuma günü Köln'den gelen cevap ise federasyon yetkililerini şok etti. 5 sporcunun dışında gönderilen 16 numunenin de dopingli çıkması federasyon yetkililerini şaşırtırken, bugün tüm sporculara dopingli oldukları tebliğ edildi.