15.08.2014 - Alman basınından özetler



Düsseldorf kentinde yayımlanan Handelsblatt gazetesi yorumunda bağımsız bir Kürt devleti olasılığını irdeliyor:

“Kürtler bağımsızlığı hak etmiştir. Kürtlerin bölgesi Irak’taki çılgınlığın ortasında istikrar ve aklın hüküm sürdüğü bir vaha olarak kalmıştır. Yaklaşık 6,5 milyon nüfuslu Irak Kürdistanı'ndaki siyasetçiler, bağımsız bir Kürt devletinin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabileceğini düşünüyor. Ekonomik açıdan bağımsız bir Kürt devleti ilan edilmesi Kürtler açısından mantıklı olabilir. Ama buna rağmen yeni sorunlar doğacaktır. Kahire Kürtlerin bağımsızlığını pek engelleyebilecek durumda değil artık. Ama İran’ın böyle bir imkanı var. Ayetullahlar için kapılarının önünde yüzü Batı’ya dönük, Amerikan dostu bir Kürdistan, bölgesel güç dengelerinin değişmesi anlamına gelir. İran’ın bu değişikliği kabul etmesi kolay değil.”

Rheinpfalz gazetesi ise Kürtlere bağımsızlık çağrıları yapanları dikkatli olmaya çağırıyor yorumunda.

“Özellikle de Irak’ta İslam Devleti örgütünün ilerlediği bir dönemde enine boyuna düşünme zamanı. Bölge hiç olmadığı kadar barut fıçısına dönmüş durumda. Son on yılların en kanlı çatışmalarından olan Suriye’deki savaş, komşu Irak’a sıçradı. Kuzey Irak’taki Kürtler gerçi özerkliğe sahip. Ama Türkiye, Suriye ve İran’da da Kürtler yaşıyor. Onları destekleyen şunu aklından çıkarmamalı: Bölgedeki tüm Kürtler için bir Kürdistan devleti çağrıları şimdiden yükselmeye başladı. Peki on yıllardır Kürt gerillalara karşı savaşan NATO üyesi Türkiye çatışmaya dahil olursa ne olacak?”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki konumunu ele alıyor.

“Çatışmanın başlamasına neden olan ve ayrılıkçılara verdiği destekle devam etmesini sağlayan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’di. Ama ne kadar komik görünse de Putin pek çoklarının gözünde yardım eden barış adamı izlenimi yaratmayı başardı. Tüm Rus hükümeti ve çok sayıda milletvekilinin bu hafta Kırım’a yaptığı ziyaret Ukrayna’nın doğusundaki insanlar için de bir işaret olmalı. Mesaj basitti: Bakın Moskova kendinden olanlarla ne kadar iyi ilgileniyor! Putin böylece Ukrayna'nın doğusunda savaş sonrası dönem için halk arasında Rus yanlısı bir hava yaratmaya çalışıyor. Ukrayna yönetimi ve AB Ukrayna’nın doğusundaki halkın gözünden düşmemek için acele etmeli.”

Ukrayna krizi ve Rusya'ya yaptırımlar, Avrupa ekonomileri üzerinde olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Die Welt gazetesinin yorumu şöyle:

“Doğu Avrupa ve Ortadoğu’daki çatışma bölgeleri önümüzdeki hafta ve aylarda da bize ekonomik büyüme ve dolayısıyla refah konusunda pahalıya mal olacak. Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisini bazı şirketler derinden hissedecek. Ama asıl yük bu değil. Ekonomik gelişim için belirleyici olan, mevcut jeopolitik durumun psikolojik sonuçları. Putin’in savaş çığırtkanlığının buradaki ekonomik gelişime pek etkisi olmaz. Ama Euro Bölgesi’nde devam eden kriz ve büyük eşik ülkelerindeki hayal kırıklığı yaratan kalkınma, firmaların beklentilerini düşürüyor. Ukrayna krizi, şirketler ve müşterilerini kuşkuya düşürecek önemli bir ek faktör olabilir.”