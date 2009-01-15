15. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 15. hafta maçlarının programı açıklandı.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Ligi'nin ilk yarısının son haftasındaki karşılaşmaların programı şöyle:
17 Ocak Cumartesi
14.30 Galatasaray Cafe Crown-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
16.00 Casa TED Ankara Kolejliler-Beşiktaş Cola Turka (TOBB Üniversitesi)
16.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Darüşşafaka Cooper Tires (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)
17.00 Kepez Belediyesi-OYAK Renault (Kepez Belediye)
17.00 Efes Pilsen-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18 Ocak Pazar
13.45 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Ülker (Karşıyaka)
16.00 Banvit-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Erdemir-Aliağa Petkim (Erdemir)