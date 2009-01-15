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Spor

15. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 15. hafta maçlarının programı açıklandı.

15 Ocak 2009 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 15. hafta maçlarının programı açıklandı.


Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Ligi'nin ilk yarısının son haftasındaki karşılaşmaların programı şöyle:


17 Ocak Cumartesi

14.30 Galatasaray Cafe Crown-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.00 Casa TED Ankara Kolejliler-Beşiktaş Cola Turka (TOBB Üniversitesi)

16.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Darüşşafaka Cooper Tires (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

17.00 Kepez Belediyesi-OYAK Renault (Kepez Belediye)

17.00 Efes Pilsen-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18 Ocak Pazar

13.45 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Ülker (Karşıyaka)

16.00 Banvit-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Erdemir-Aliağa Petkim (Erdemir)

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