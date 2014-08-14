14.08.2014 - Alman basınından özetler

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yorumunda şu

satırlar yer alıyor:

“Ne Washington ne de Avrupalılar Irak devletinin dağılma sürecinin içine çekilmek istiyor. Bu

anlaşılabilir bir durum. Ancak Irak'ın kuzeyindeki katliamı hiçkimse eli kolu bağlı seyredemez. İkinci

Dünya Savaşı'ndan beri bir daha asla soykırım ve

sürgüne izin vermemeye yemin eden Batı

dünyası da. Ancak bu vaka Batı'yı kendi tümenlerini savaşa göndermeye mecbur bırakmıyor. ‘İslam

Devleti' örgütüne karşı cephedeki savaşı Kürtlerin yürütmesi

mi gerekecek? Fransa Kürt

peşmergelere mümkün olduğunca çabuk silah sevk etmek istiyor, Alman siyaseti ise hâlâ sonucu,

daha doğrusu mümkün olan tüm sonuçları düşünüyor. Bizim çatışma bölgelerine silah ihracatı

konusundaki bu çekingenliğimiz ne olacak? Silahlar kimin eline geçebilir

ki?”

Düsseldorf kentinde yayımlanan Westdeutsche Allgemeine

gazetesi de Batı'nın durumunu

irdeliyor:

“Irak vakasında bir kez daha görüldü:

Batı, radikal İslam ve diğer tehlikelere karşı savaşta çok yavaş

tepki veren hantal bir kütle. Bunun çeşitli nedenleri var. Batı ancak kan gördüğünde, oluk oluk kan

aktığını gördüğünde harekete geçer. Fedakarlığa ancak o zaman hazır olur. Bu normal. Çünkü söz

konusu ülkeler oldukça uzakta görünüyor. Ama hükümetlerle istihbarat birimlerinin bir o kadar tetikte

olması gerek. Ki öyle değiller.”

Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung ise askerî müdahale

konusunda uyarıyor:

“Irak'taki dramatik gelişmeler, süpergücün

askeri ve siyasi toptan fiyaskosu sonucu tetiklenmiştir.

Buna rağmen Amerikan kara birliklerinin Irak'ta yeniden görevlendirilmesi, çok küçük çaplı bile olsa

son derece yanlış olur. Böyle bir durum, işgal döneminin yeniden başlaması olarak algılanır ve Sünni

direniş cephesinin daha sıkı kenetlenmesine yol açar. ‘İslam Devleti' örgütüne karşı savaşı

kazanmak için bu cephenin dağıtılması gerek. Bu da başkent Bağdat'taki güç çekişmesi ve

Sünnilerin marjinalleşmesi durdurulabilirse mümkün olabilir. Taş Devri İslamcılarına karşı savaş

Sincar Dağlarında değil, Bağdat'ta kazanılır.”

Stuttgarter Zeitung'un yorumu ise şöyle:

“Devletler hukukuna göre barışa ulaşmak

için savaş yürütme yetkisi sadece Birleşmiş Milletler'indir.

Şu sıralar hiçkimse bundan bahsetmiyor. Diğer yandan BM'nin Irak'ta artık faal hale geçmesinin

zamanı çoktan geldi. Almanya'nın da katılımıyla. Ama bu pekçoklarının çıkarlarına uymuyor. Almanya

BM yetki alanı dışındaki askerî çatışmalara katılmamalıdır. Silah sevkiyatı yoluyla olsa bile.”

