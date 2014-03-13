14.03.2014 - Alman basınından özetler



Handelsblatt gazetesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in meclis genel kurulunda yaptığı Ukrayna kriziyle ilgili hükümet açıklamasını şöyle değerlendiriyor:

“Kriz yönetimi söz konusu olduğunda Başbakan Merkel formunun zirvesine çıkıyor. Bunu Euro'nun kurtarılışında da kanıtlamıştı. Ukrayna krizini konu alan hükümet açıklaması sırasında da, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı göz hizasında olduğunu göstermek istercesine dünya politikasına el attı. Bu sadece iç politikada çoktandır tanık olmadığımız tarzdaki enerjik ve vurgulu ses tonuyla ilgili bir teşhis değil. Çocuk pornosu skandalında, enerji dönüşümünde ve emeklilik reformunda genellikle susmayı tercih etmişti. Almanya'yı ilgilendiren konularda günlük kavgalardan uzak durmaya özen gösteren Angela Merkel Kırım krizine ise aniden ayak uydurmuşa benziyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ‘Putin ve Kırım krizi' başlıklı yorumunda Alman ana muhalefet partisinin de Rusya'yı mazur görmekte zorlandığına dikkat çekiyor:

“Putin, Batıdakilerin hakkında ne düşünüp söylediğine kulak asacak olsaydı, Almanya Meclisi'ndeki Kırım kriziyle ilgili oturum ona ilginç gelebilirdi. Federal Meclis'in dış politika şahinleriyle dolu olduğu gerçekten söylenemez. Bir ülke eleştirileceği zaman Rusya'yı değil ABD'yi hedef alanlar sadece Sol Parti milletvekilleri olmuyor. Ama Sol Parti de ABD ve NATO eleştirileri faslını kapatıp gözlerini Rusya'ya çevirmek zorunda kaldı. Putin'in yalanları, sözde gerekçeleri ve yanıltma taktikleri artık Sol Partiyi bile kandırmaya yetmiyor. Ana muhalefet partisinin Almanya'nın ekonomik çıkarlarına diğerleri kadar önem verdiği söylenemez. Krizin bu yönünü de hesaba katmak Başbakan Merkel'e düşüyor.”

Münih'te yayımlanan Almanya'nın ciddi siyasi günlük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung Alman futbolunun ünlü isimlerinden Ulrich Hoeness'in vergi kaçırmaktan üç buçuk yıl hapse mahkûm edilmesini konu alan yorumunda, Hoeness'in Bayern Münih spor kulübündeki tahtının tehlikede olduğunu yazıyor:

“Kulüp başkanının durumuna şahsen üzülmemek mümkün değil. İşlediği ağır suçtan dolayı sözlü özür beyan ettikten, vergi borcunu ödedikten ve cezasının tecil edilmesinden sonra eskisi gibi yaşamaya devam etmeyi hesaplıyordu ama bu hesap yargıdan döndü. Mutlaka sürdürmek istediği iki görevi bırakmak zorunda kalacak. Şayet Hoeness kendiliğinden idrak edemezse, şimdiye kadar Bayern Münih Kulübü'ne artık yakışmadığını söyleme cesaretini gösteremeyen kulüp büyüklerinden biri ona bunu anlatmaya mecbur olacak.”

Stuttgarter Zeitung'un aynı konudaki yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

“Vergi kaçırmaktan yargılandığı davada sürekli hücuma kalkan Hoeness son bir çıkış yapmayı daha denedi. Ancak mahkeme heyeti başkanı Hoeness'in gafil avlama denemesini dava gerekçesini açıklayışı sırasında tek bir kelimeyle boşa çıkardı. Hâkim, Hoeness'in işlediği fiilleri, ‘kasıtlı suç' olarak vasıflandırdı. Bayern Münih Anonim Ortaklığı'nın yeni bir yönetim kurulu başkanı arama zamanı geldi.”