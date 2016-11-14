14 Kasım 2016 İngiltere basın özeti

ABD'de Başkanlık Seçimi'ni kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Nigel Farage'ın görüşmesinden yansıyan fotoğraf İngiliz gazetelerinin manşetinde yer aldı.

Independent gazetesi, Farage'ın, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Trump'la görüşen ilk İngiliz siyasetçi olduğunu belirtti.

Independent, sağcı liderin "Hükümetin birçok üyesinin seçilmiş başkanla ilgili çok edepsiz şeyler söylediğini düşünüyorum. Sanırım arayı düzeltmek gerekiyor. Eğer Londra'da birileri benden bunu isterse yardıma hazırım" sözlerini alıntıladı.

Brexit yanlısı Daily Telegraph da Farage-Trump görüşmesi üzerinden Muhafazakar Partili Başbakan Theresa May'i eleştirdi. Gazete, "May, Farage ile Trump ittifakını reddettiği için eleştirilerin hedefinde" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşet haber-yorumunda Başbakan May'e "Downing Street, UKIP liderinin İngiltere ile seçilmiş başkan (Trump) arasındaki ilişkileri geliştirmesine yardım etmesine izin vermeli" çağrısı yapıldı.

Farage ile Trump'ın Cumartesi günü New York'taki Trump Towers'da çektirdiği fotoğrafı manşete taşıyan The Guardian ise İngiliz siyasetçilerin bu görüşmeye tepkilerine yer verdi. Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı, "Farage'ı çok basit bir neden aracı olarak kullanmayacağız: Çünkü o hükümeti temsil etmiyor" dedi.

Başka bir kaynak ise Trump ile üst düzey görüşmelerin planlandığını belirtirken, "Dış politika bilgisi Trump'ın en güçlü olduğu alan değil. Muhteme0len Farage'ın da İngiltere hükümetinin üyesi olmadığının farkında değil. Farage ne hükümetin resmi bir üyesi ne de hükümeti temsil ediyor" diye konuştu.

Gazete, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunan siyasetçilerden Muhafazakar Partili Iain Duncan Smith de Başbakan ölçülü ve hassas bir diplomasiye odaklanmışken, Farage yurtdışında zırvalıyor" dedi.

Gruadian'ın görüş sayfalarında da Trump'ın seçimi kazanmasına yönelik yorumlar yer alıyor. Matthew d'Ancona, "Trumpizm ile Brexit'in buluşması: Yeni özel ilişki" başlığını attığı yazısında "Yeni özel ilişki hiçbir durumda liderler ya da hükümetler arasında bir ilişki değil. Bu, Atlantik'i aşıp Trump'ın seçilmesiyle Brexit'i birleştiren ve tamamen kötüye alamet habis bir kültürel ağ" yorumunu yapıyor.

The Times gazetesi politika sayfasında Brexit'in ardından İngiliz şirketlerin 65 milyar İngiliz sterlini büyüklüğünde yatırımı iptal ettiğini yazdı. Sözleşmeli Personel ve Gelişim Enstitüsü'nün (CIPD) 1000'den fazla şirketi kapsayan araştırmanın sonuçlarının paylaşıldığı habere göre, işverenlerin yüzde 42'si, AB ülkelerinden gelecek iş gücüne yönelik kısıtlamaların İngiltere'deki işletmelerine zarar vereceği görüşünde.

Mali Hizmetler Kurumu'nun eski Başkanı Sir Howard Davies, yabancı bankaların 'zorlu Brexit' süreciyle ilgili çok büyük kaygılarının bulunduğuna dikkat çekip, "AB ile normal bir şekilde ticaretin sürmesini güvence altına alacak bir geçiş süreci olmalı" çağrısı yaptı.